Supersmittsomt virus sprer seg i England - kan få konsekvenser for Norge

Norge vurderer nye innstramminger for å hindre en ny virusmutasjon i å spre seg fra Storbritannia. Der går det mot en nitrist jul med nedstenging og isolasjon.

Mange var lørdag ettermiddag ute på julehandel i Regent Street i London, i siste liten før de nye innstrammingene. Foto: Alberto Pezzali / AP

20. des. 2020 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

Julen er avlyst for mange briter. Ikke får de shoppe gaver. Ikke får de samles til julefest. Ikke får de reise. Alt på grunn av den nye, supersmittsomme virusvarianten som nå sprer seg.

Også norske myndigheter er bekymret.

– Noen av endringene som er sett i viruset i Storbritannia har vi også sett i virus i Norge, men ikke så mange endringer og i den kombinasjonen som Storbritannia rapporterer om, skriver avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Hun sier det ikke er holdepunkter for å si at den nye virusvarianten er farligere enn de variantene vi har sett i Norge.

Boris Johnson snakker på en pressekonferanse i Downing Street lørdag. Foto: Toby Melville / Reuters

Avlyser julen

I Storbritannia intensiverer regjeringen smittetiltakene kraftig fra søndag.

Statsminister Boris Johnson sier at julesamlingene ikke kan bli noe av, og at alle butikker som ikke er livsnødvendige må stenge i London og store deler av sørøst-England.

Det bor 16 millioner menneskene i områdene, som nå er på smittevernnivå 4. Det er en tredel av befolkningen.

Disse må holde seg hjemme. Folk kan ikke reise inn eller ut av dette området. De kan heller ikke overnatte utenfor hjemmet.

Alle andre i England får bare se venner og familie på 1. juledag, britenes «julaften».

Butikker, treningssentre, fritidstilbud og andre tjenester som regnes som ikke samfunnskritiske må holde stengt.

Folk må jobbe fra hjemmekontor hvis de kan.

Dette var budskapet som gikk igjen på britiske forsider søndag: Julen er avlyst. Foto: The Sunday Telegraph

– Vi har ikke kontroll

– Britiske helsemyndigheter har ikke kontroll på det nye, svært smittsomme varianten av koronaviruset, advarer Storbritannias helseminister Matt Hancock til Sky News søndag ettermiddag. Han ber alle briter i hardt rammede områder om å «oppføre seg som om de har viruset».

Statsminister Boris Johnson avlyste i går julen for mange briter. Alle butikker som ikke er samfunnskritiske må stenges, og julefestene er avlyst. Her fra Regent Street i London. Foto: Alberto Pezzali / AP

Varsler WHO og EU

Landet har varslet WHO og EU-landene om en ny variant av SARS-CoV-2 som har spredd seg i Sørøst-England.

Den nye virusvarianten som den siste uken har spredt seg i Sørøst-England, oppgis å være 70 prosent mer smittsom, men ikke gi mer alvorlig sykdom, enn den opprinnelige virusvarianten. England innfører nå ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget.

Helseminister Matt Hancock dra fra Downing Street på onsdag. London og områder i Sør-England går nå mot full lockdown. Foto: Alberto Pezzali / AP

Helse- og omsorgsminister Bent Høie Foto: Stian Lysberg Solum

Norge vurderer ytterligere innstramming

Søndag ble det kjent at også norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå å få den nye virusvarianten til Norge.

Mutasjonen er påvist i prøver fra 9 personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Varianten er så langt ikke oppdaget i Norge. Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett, heter det i en pressemelding fra den norske regjeringen.

Foreløpig er det snakk om at Helsedirektoratet vil «styrke informasjonen om karantenereglene» til reisende fra Storbritannia. Det vurderes også om å tilby PCR-test til personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager, samt innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Bent Høie, helse – og omsorgsminister.

Samtidig stopper flere land all flytrafikk fra Storbritannia:

Lørdag var Nederland først ute, søndag fulgte Belgia etter. Det melder AFP. Og som om ikke det er nok, melder også det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel at også Tyskland vurderer det samme.

Vurderer nå risikoen for Norge

Folkehelseinstituttet vurderer nå risikoen for Norge, og sier de følger situasjonen nøye, sammen med nordiske og europeiske søsterinstitutter.

Kommunene bes om å være særlig oppmerksomme på smitte fra Storbritannia og notere dette på prøver som sendes laboratoriene. I tillegg intensiverer de overvåkingen av virusvarianter ved medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og samler inn relevante prøver fra disse.