Erdogan hyller Aserbajdsjans «gloriøse seier»

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hyllet Aserbajdsjans «gloriøse» seier mot Armenia i Nagorno-Karabakh da han torsdag besøkte Baku.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev (t.v.) tok onsdag kveld imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.h.) i Baku. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

7 minutter siden

Tyrkia sto på Aserbajdsjans side i den seks uker lange krigen, som endte med at armenske separatister måtte gi slipp på tre områder.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Over 5.000 mennesker ble drept under den seks uker lange krigen, der Tyrkia anklages for å ha bidratt på aserbajdsjansk side med hundrevis av leiesoldater, mange av dem rekruttert blant syriske opprørere.

Torsdag var det klart for en storslått militærparade i Baku, der regjeringsstyrkene viste fram alt det militære materiellet de erobret fra armenerne.

Aserbajdsjanske styrker erobret tre distrikter fra armenske separatister under den seks uker lange krigen i og ved Nagorno-Karabakh. Her ruller stridsvogner inn i Aghdam-området. Foto: AP / NTB

Rettmessig sak

Erdogan hyllet under besøket Aserbajdsjans «gloriøse seier» i Nagorno-Karabakh og diskuterte styrking av «brorskapet» mellom Baku og Ankara i samtalene med president Ilham Alijev.

De to diskuterte også hvordan Tyrkia skal bidra til å fremme Aserbajdsjans «rettmessige sak» i internasjonale fora.

Analytikere ser på Aserbajdsjans seier over de armenske separatistene som et viktig geopolitisk kupp for Erdogan, som styrker Tyrkias innflytelse i Kaukasus-regionen.

– Aserbajdsjan ville ikke ha hatt militær suksess i Karabakh uten Tyrkias politiske støtte, sier Elhan Shahinoglu i den aserbajdsjanske tankesmia Atlas.

– Uten Erdogans støtte ville Jerevans allierte Russland – som konkurrerer med Ankara om innflytelse i Kaukasus – ha presset Baku til å stanse krigføringen, sier han.

En aserbajdsjansk soldat holder det tyrkiske flagget etter å ha inntatt Lacin, en region tidligere kontrollert av armenske separatister. Foto: AP / NTB

Russland grep inn

Den seks uker lange krigen kom til en slutt da de aserbajdsjanske styrkene nærmet seg Nagorno-Karabakhs største by Stepanakert, som kontrolleres av armenske separatister.

Russland, som har militærbase i Armenia, grep da inn og fikk i stand en våpenhvile der armenerne gikk med på å trekke seg ut av de tre distriktene Aghdam, Lacin og Kalbajar.

Aserbajdsjan feirer dette som en stor seier, mens det har vært store demonstrasjoner i Armenia mot avtalen.

Russland har sendt en fredsbevarende styrke på 2.000 soldater til Nagorno-Karabakh, der de skal sørge for status quo de neste fem årene. Tyrkia skal sørge for at våpenhvilen holdes på aserbajdsjansk side.