Ekspertpanel gir grønt lys til vaksinegodkjennelse i USA

Ekspertpanelet i mat- og legemiddeltilsynet FDA anbefaler at koronavaksinen til Pfizer og Biontech får nødgodkjennelse i USA. Anbefalingen ventes å bli fulgt.

Ekspertpanelet i USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA anbefaler at Pfizers koronavaksine før nødgodkjennelse i USA. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB-AP

Nå nettopp

Panelet består av spesialister på vaksineutvikling, smittsomme sykdommer og medisinsk statistikk.

Det er ventet at FDA vil følge anbefalingen, og vaksineringen kan begynne i løpet av få dager, avhengig av hvor fort tilsynet tar sin avgjørelse.

– Dette er et lys i enden av den lange tunnelen denne pandemien er, sa doktor Sally Goza, som er leder for USAs største barnelegeorganisasjon, American Academy of Pediatrics.

Trygg og effektiv

Anbefalingen kom etter en avstemning der 17 stemte for, fire imot og én avsto fra å stemme, dermed konkluderte panelet med at vaksinen ser ut til å være trygg og effektiv nok til å få krisegodkjenning til bruk for voksne og dem over 16 år.

Anbefalingen kommer tross spørsmål om allergiske reaksjoner, etter at to personer fikk slike reaksjoner etter å ha fått vaksinen i Storbritannia denne uken.

Selv om det fortsatt er knyttet noe usikkerhet til vaksinen, er det i en krise «et spørsmål om man vet nok» til å gå videre, sa barnelegen Paul Offit, som satt i panelet. Han og panelet konkluderte med at de mulige fordelene veier opp for risikoen.

Siste skritt på veien

Vaksinen er allerede godkjent i Storbritannia og Canada, og møtet i FDA-panelet er siste skritt før utsendelsen av millioner av doser av vaksinen kan starte i USA.

Godkjenningen av vaksinen finner sted på et tidspunkt da verden er rammet av nye bølger av koronasmitte. Viruset har hittil krevd over 1,5 millioner liv, 290.000 av dem bare i USA.

Ifølge Pfizer vil selskapet kunne tilby 25 millioner doser av vaksinen, som må tas i to omganger, i USA før nyåret.

Men vaksineforsyningen vil være begrenset i begynnelsen, og dosene vil primært tilbys helsepersonell og beboere på pleiehjem. Neste i køen er andre i risikogrupper, fram til vaksinen blir bredt tilgjengelig, trolig først utpå vårparten.

Biden vil vaksinere 1 million per dag

Påtroppende president Joe Biden kaller i en uttalelse ekspertpanelets anbefaling for «et lyspunkt i en unødvendig mørk tid».

– Vi er takknemlige overfor forskerne og folkehelseekspertene som vurderte sikkerheten og effektiviteten til denne vaksinen, frie fra politisk innflytelse. Vitenskapens integritet ledet oss til dette, heter det i uttalelsen.

Videre sier Biden at arbeidet nå starter mot å kunne sende ut 100 millioner vaksinedoser i løpet av hans 100 første dager i Det hvite hus.

Vurderer også andre vaksiner

FDA skal neste uke vurdere om også Moderna-vaksinen kan få nødgodkjennelse. Den ser ut til å være like effektiv som Pfizer og Biontechs vaksine.

Også en tredje kandidat, fra Johnson & Johnson, skal vurderes, sammen med vaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet.

Amerikanske helsemyndigheter håper at en kombinasjon av vaksiner vil være nok til å komme seg ut av krisen landet har kommet i. Men helseeksperter anslår at minst 70 prosent av befolkningen må vaksineres for å oppnå flokkimmunitet.

Dermed kan det ta mange måneder før livet i USA blir som normalt.