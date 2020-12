USA innfører sanksjoner mot 14 kinesiske tjenestepersoner

Amerikanske myndigheter innførte mandag sanksjoner mot 14 høytstående kinesiske tjenestepersoner som følge av kinesiske myndigheters framferd i Hongkong.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier de nye sanksjonene mot Kina viser at de vil fortsette å stå sammen med sine allierte og samarbeidspartnere i regionen. Foto: Saul Loeb / Pool via AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Det amerikanske finansdepartementet opplyser at de fryser amerikanske verdier og begrenser reiser for 14 personer som har høytstående stillinger i Folkekongressens stående komité, som er Kinas øverste lovgivende forsamling.

– Sanksjonene tydeliggjør at USA vil fortsette å jobbe med sine allierte for å holde Beijing ansvarlig for å undergrave autonomien Hongkong er lovet, sier utenriksminister Mike Pompeo i en uttalelse.

I juni innførte Beijing en ny sikkerhetslov i Hongkong, som har ført til at demokratibevegelsen i territoriet er blitt slått hardere ned på.