Verden USA Ingen ble hardere rammet da viruset traff. Nå er «Syndens by» klar for tidenes opptur.

LAS VEGAS (Aftenposten): Europas økonomiske innsats mot koronakrisen blekner mot USAs. Nå drar amerikanerne tilbake til Las Vegas – med kontoen full av penger.

Nå nettopp

For noen har det vært et mareritt. Over 560.000 amerikanere har dødd av koronaviruset. Nær 10 millioner er fortsatt uten jobb.

For andre har pandemiåret gått langt bedre enn fryktet.

Mange har jobbet fulltid hjemmefra. Samtidig har de fått store sjekker fra staten. For en vanlig familie på fire har utbetalingene utgjort så mye som 100.000 kroner.

Det er disse pengene Las Vegas gjerne vil ha kloa i.

Byen som lever av gambling, konferanser, hoteller og show, ble lagt i kunstig koma da viruset kom. Men nå er folkemengdene tilbake på Las Vegas-stripen. Det er køer utenfor de gode restaurantene. Kasinoene melder om økt pågang.

– Det er blitt delt ut store beløp. Jeg vet om familier som vasser i penger, sier David Noll (51).