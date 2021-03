Gikk på grunn, skaper kork i to hav

Et gigantisk lasteskip har kilt seg fast i Suez-kanalen. Dermed er det nå trafikkork i Middelhavet og Rødehavet.

Ever Given er den grønne sirkelen litt nord for den sørlige innseilingen til Suez-kanalen. Foto: Skjermfoto Marine Traffic

24. mars 2021 07:08 Sist oppdatert nå nettopp

Lasteskipet MV Ever Given seilte nordover i kanalen gjennom Egypt tirsdag da det gikk på grunn. Årsaken er ikke kjent. Baugen på skipet sto mot den østlige kanten på kanalen. Akterstavnen sto mot den vestlige kanten.

Skipet er bygget i 2018. Det er 400 meter langt, 59 meter bredt og et av verdens største lasteskip. Det var på vei fra Kina til Rotterdam da uhellet i Suez skjedde. Onsdag morgen viste skipsfartsdata fra Marine Traffic syv taubåter rundt Ever Given.

Onsdag morgen forsøke syv taubåter å trekke skipet løs. Foto: Skjermfoto Marine Traffic

Skipet ser ut til å ha satt seg fast omtrent seks kilometer nord for den sørlige innseilingen til kanalen. På begge sider av kanalen hadde det onsdag dannet seg køer av skip som skal gjennom. På en innsjø i kanalen lå også en rekke skip og ventet.

En instagrambruker har postet et bilde som ser ut til å være tatt fra et annet lasteskip:

– Skipet foran oss gikk på grunn i kanalen og sitter nå fast sidelengs. Det ser ut som vi blir her en stund, skriver Julianne Cona på Instagram.

Skipet er registrert i Panama, og eieren er oppgitt å være et japansk rederi, Shoei Kisen KK. Det er også oppført i flåten til Evergreen Marine Corp, et taiwansk rederi. Anonyme kilder sier til et taiwansk nyhetsbyrå at skipet ble tatt av sterk vind da det seilte inn i kanalen.

Suez-kanalen ble åpnet i 1869. Den er en av verdens viktigste handelsårer. Omtrent 10 prosent av all internasjonal frakt av varer passerer gjennom Suez. Den ble utvidet i 2015 slik at større skip skulle kunne seile der.