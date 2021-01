Dette møtet forandret alt. Han mistet nesten livet. Hun kan få karrieren ødelagt.

TOMSK/MOSKVA (Aftenposten): Nervegift og fengsel var ikke nok. Nå har russiske myndigheter nok et våpen mot Aleksej Navalnyj og den russiske opposisjonen.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Foto: Andrei Fateyev I sommer hjalp Aleksej Navalnyj Ksenia Fadejeva til en plass i bystyret. Men på slutten av sitt besøk ble Navalnyj brutalt forgiftet med nervegift. Men det stopper ikke presset mot den russiske opposisjonen. Nå er også Ksenias karriere er truet.

– Velkommen til Tomsk. Du skal bo på rom 239.

Jeg tar imot nøkkelkortet, men ser spørrende på resepsjonisten.

– Skal jeg bo på samme rom som Aleksej Navalnyj ble forgiftet, spør jeg.

– Det der kjenner jeg ikke til. Jeg vet ikke, svarer resepsjonisten og ser beklemt ned.

Det er det tydeligvis heller ingen andre på hotellet som vil svare på. Selv om et enkelt Google-søk bekrefter at det var nettopp her Navalnyj bodde i august 2020.

For mens Tomsk er badet i nydelig vintersol og 30 minus, er gangen på Xander hotell parodisk mørk. Midt i gangen er det stilt opp to stoler foran rom 239.

Dette er rommet hvor en vannflaske, eller en underbukse med gift, nesten tok livet av Aleksej Navalnyj.

Opposisjonspolitikeren og korrupsjonsjegeren som henger ut Russlands mektigste og mobiliserer landets ungdom. Og som tilsynelatende skremmer vettet av russiske myndigheter.