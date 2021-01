Ingen med dette kjønnet har noensinne hatt denne rollen. Hvem er Douglas Emhoff?

Kamala Harris er første kvinnelige visepresident i USA. Mannen hennes vil gjøre hjemmelekser som landets første andremann.

Kamala Harris ble formelt Demokratenes visepresidentkandidat 19. august i fjor. Med det fikk USA en kommende andremann. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

Aller først: I en norsk kontekst virker det underlig gammeldags og unødvendig å kjønne en avistittel på denne måten.

Siden Gro Harlem Brundtland ble landets mektigste, har førstemenn vært en del av det innenrikspolitiske samfunnsbildet.

Erna Solbergs mann Sindre Finnes ble alt i 2004 omtalt som «hjemmesjefen». Bladet Kapital skrev nylig at Finnes er blitt vant til å spille annenfiolin: «Det må man bare når man er gift med statsministeren.»

I USA derimot, har tonene til annenfiolinen alltid blitt spilt av kvinner. Hverken førstekone ... førsteektefellen eller andreektefellen har vært ektemenn. Ikke før nå.

Ikke før Kamala Harris ble USAs visepresident.

Før og nå: Avtroppende visepresident Mike Pence og hans kone Karen foran. Påtroppende visepresident Kamala Harris og mannen bak. Foto: David Tulis / AP /NTB

Misforstå ikke. Det er Harris som er hovedpersonen. Hun har brutt barriere etter barriere:

Første kvinne og fargede statsadvokat i San Francisco.

Første mørkhudede kvinnelige justisminister i California, landets mest folkerike stat.

Første senator med indisk bakgrunn.

Den første svarte personen og den første med asiatisk bakgrunn som visepresidentkandidat.

Og nå: USAs første kvinnelige visepresident.

Så. Med alle forbehold på bordet, møt Douglas Emhoff – USAs aller første «second gentleman».

Fra første date til andreektemann

I 2014 giftet Harris seg med advokaten Douglas Emhoff. Første møte var en blind date, og Emhoff må ha falt for juristen og politikeren Harris temmelig umiddelbart. Ifølge hennes selvbiografi The Truths We Hold sendte han en SMS dagen derpå:

«Jeg er for gammel til å spille spill eller late som ingenting. Jeg liker deg skikkelig godt og har lyst til å se om vi kan få dette til å funke.»

Han hadde to barn fra et tidligere ekteskap. De kaller stemoren «Momala».

Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB 20. august 2020 kunne Kamala Harris og ektemannen feire at Joe Biden formelt ble presidentkandidat. Visepresidentkandidaten og hennes mann i Miami september. Kamala Harris og Douglas Emhoff på scenen under et velgermøte i november.

Emhoff sluttet i advokatfirmaet i fjor for å unngå habilitetskonflikter. I stedet skal han undervise underholdningsjus i en tilsynelatende ukontroversiell stilling på Georgetown University Law Center.

Det er uklart hvilken rolle han skal ha i Det hvite hus, men Los Angeles-borgermester Eric Garcetti har omtalt ham som «Kamala Harris’ hemmelige våpen».

New York Times skriver at han har vært på kongressbiblioteket for å «gjøre hjemmelekser».

Helt ny Twitter-rolle

Twitter har lenge stått for offentlige kontoer som @WhiteHouse, @POTUS, @VP og @FLOTUS, altså Det hvite hus, president, visepresident og førstekone. Onsdag opprettet selskapet den helt nye kontoen @SecondGentleman.

Emhoffs første tweet som andreektemann lød slik:

«Kone, mor, søster, tante ... og nå madam visepresident. Dagen i dag markerer et fantastisk kapittel for deg, vår familie og vårt land. Vi elsker deg så høyt.»

Avtroppende president Donald Trump ble imidlertid permanent utestengt for kort tid siden. Twitter mente han oppildnet til ytterligere voldsbruk etter stormingen av Kongressen.

Kommentarer på klesstilen

Kamala Harris fikk mye oppmerksomhet for skovalget sitt da hun stilte på photoshoot i sneakers. Ikke uventet, da kommentarer på kvinners klær aldri går av moten.

Joe Bidens kone Jill ble blant annet oppslag på VG-siden MinMote – til fleres irritasjon.

For ordens skyld: MinMote har også omtalt Joe Bidens stil.

Mer overraskende og langt mindre tradisjonelt er oppslagene som nå dukker opp om andreektemannens klesvalg. Overskrifter som «Andremann Doug Emhoff hadde på seg Ralph Lauren» er i sin lille skala, på sitt vis, også historiske.

Douglas Emhoff og Kamala Harris under innsettelsen av Joe Biden som USAs nye president. Foto: Erin Scott / Reuters / NTB

Emhoff matchet den grå designerdressen med et svart munnbind og hansker, roser bladet Town And Country. Om det er et tegn på at USA går fremover, får være opp til leseren å bedømme.