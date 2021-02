USA og Kina hadde fra før en rekke feider gående. Nå får de én til.

USAs nye utenriksminister kommer med et utspill som kan forsterke konfliktene med Kina.

Lester Shum er en av 53 aktivister for demokrati i Hongkong som ble arrestert 6. januar i år. Foto: TYRONE SIU, Reuters/NTB

Joe Bidens utenriksminister Antony Blinken har gitt et intervju til TV-kanalen MSNBC. Der tar han opp en rekke av USAs problemsaker med Kina. Stormaktene har de siste årene vært i en handelskrig, og de har kjeklet om Sør-Kina-havet, Taiwan og korona.

Nå ligger alt an til enda en pikant krangel. Det handler denne gang om Hongkong.

Blinken ble spurt om USA ville gjøre som britene og åpne dørene for flyktninger fra politisk undertrykkelse i Hongkong.

Fakta Hongkong Tidligere britisk kronkoloni. Består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,5 millioner innbyggere. Ble tilbakeført til Kina i 1997 mot et løfte om selvstyre og frihet frem til 2047. Vis mer

Blinkens utspill: Gi dem tilflukt

Blinken er en utenrikspolitisk veteran gjennom flere tiår. Han svarte slik da han ble spurt om han ville følge britenes eksempel:

– Det mener jeg vi bør. Kina har notorisk undergravet forpliktelsene fra overleveringen av Hongkong, sa Blinken.

Han understreket at folk i Hongkong står opp for rettigheter de følte var garantert.

– Hvis de er ofre for undertrykkelse fra kinesiske myndigheter, bør vi gjøre noe for å gi dem tilflukt, sa Blinken.

USA har også før vært sterkt kritisk til Kinas styring av Hongkong. Nå kan striden tilspisse seg ytterligere.

Antony Blinken er USAs nye utenriksminister. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

Dette er bakgrunnen:

Britene har ligget i en heftig krangel med Kina om innbyggernes status. Frem til 1997 var storbyen en britisk kronkoloni. Da overtok Kina. Samtidig lovet landet frihet og selvstyre i 50 år for Hongkongs innbyggere.

I fjor sommer ble en ny sikkerhetslov til slutt vedtatt. Den rettet seg mot forræderi og oppstand mot Kina. Loven ble ansett som brudd på løftet av mange i Hongkong og av andre land. Inngrepene i friheten utløste masseprotester, som igjen er blitt slått hardt ned. Mange er blitt arrestert.

Som svar på konflikten, utvidet britene sin ordning med britiske spesialpass for hongkongere. Passets eier kan i praksis flytte til De britiske øyer og bli statsborger. Kravet er at de kan forsørge seg selv i 5–7 år.

Denne familien i Hongkong planlegger å søke om britiske spesialpass og flytte til Leeds i april. Foto: Kin Cheung, AP/NTB

Kina ble rasende. En talsmann for Kinas UD har kalt opplegget for et «forsøk på å gjøre et stort antall hongkongere om til annenklasses britiske borgere».

Kina mener opplegget krenker landets suverenitet og bryter med folkeretten. Fra 1. februar vil det såkalte BN(O)-passet ikke aksepteres som ID-kort eller reisedokument av Kina.

Det er antatt at 5,4 millioner av byens 7,5 millioner innbyggere kan få et slikt pass.

Tom Tugendhat, en torypolitiker som sommeren 2019 luftet ideen om britiske pass til hongkongere, tror ikke på noen strøm av flyktninger.

– Poenget er å vite at du har muligheten, sa han til Aftenposten da.

Britene anslår nå at rundt 300.000 hongkongere kan tenke seg å bruke passet til å emigrere.

Yang Jiechi er medlem av det kinesiske politbyrået. Foto: Carolyn Kaster, AP/NTB

Kina svar: En rød linje

Yang Jiechi snakket tirsdag i et digitalt møte med medlemmer i en amerikansk stiftelse for samarbeid mellom USA og Kina. Yang er en utenrikspolitisk topp i Det kinesiske kommunistpartiet.

Han ba Bidens administrasjon nå konsentrere seg om å bedre forholdet.

– USA bør slutte å blande seg i saker som angår Hongkong, Tibet og Xinjiang, sa Yang.

Han sa disse sakene handler om Kinas kjerneinteresser og nasjonale stolthet.

– De utgjør en rød linje som ikke må krysses, sa han.

Det er ikke klart om Yang var klar over Blinkens Hongkong-utspill da han uttalte seg.