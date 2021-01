Bli koronasmittet og få 5000 kroner «i premie». Nå krangler britene om hvilke tiltak som virker.

BRUSSEL (Aftenposten): Storbritannia har stengt grensene og innført de strengeste tiltakene. Men det hjelper lite når britene ikke følger reglene.

Det var en tung dag for statsminister Boris Johnson tirsdag. Da brøt Storbritannia den tragiske grensen og kunne registrere 100.000 døde som følge av pandemien. Foto: Stefan Rousseau / AP / NTB

11 minutter siden

Mandag ble en tragisk merkedag. Da ble Storbritannia det første europeiske landet til å passere 100.000 døde som følge av pandemien.

Ansvarlig for det hele, statsminister Boris Johnson, hadde en tung dag i Underhuset.

Boris Johnson sliter med å finne virkemidler som får britene til å overholde reglene. Foto: Justin Tallis / Reuters / NTB

– Vi har gjort alt vi kunne. Jeg er dypt lei meg, sa en meget beveget Boris Johnson.

Men han unngikk alle spørsmål om hvorfor det kunne gå så galt.

I dag var ikke tiden for å snakke om det, mente han.

Men om Johnson ikke ønsket å snakke om det, gjør alle andre det. For det raser nå en debatt i Storbritannia om hvorfor så mange bryter reglene.

Tall fra både Finansdepartentet og Helsedepartementet viser det samme:

Kun én av fire briter overholder karantenereglene. Det gjelder både for dem som er i karantene og for dem som er i såkalt selvisolering. Altså folk som har vært i nærkontakt med smittede.

15 prosent går på jobb som vanlig.

Når folk blir spurt om hvorfor de ikke overholder reglene, svarer de fleste at de dropper isoleringstiden på grunn av ensomhet eller fordi de kjeder seg.

Men den viktigste årsaken er at de ikke har råd til å være hjemme.

Elefanten i rommet

Britene har et av strengeste lockdown-regimene i Europa. Nå har de også stengt grensene og lukket alle reisekorridorer. I tillegg diskuterer de å innføre karantenehotell for alle som ankommer landet.

Regjeringens største kritiker, tidligere utenriks- og helseminister Jeremy Hunt. Foto: Alastair Grant, AP / NTB

Men regjeringens hardeste kritiker, tidligere utenriksminister og helseminister Jeremy Hunt, er ikke nådig:

– Vi må innse at elefanten i rommet ikke er de 10.000 som ankommer Storbritannia hver dag, men de 30.000 som allerede er i landet som vi har bedt om å isolere seg, men som ikke gjør det, sa Hunt på BBCs Radio 4.

Dette er folk som er fanget opp gjennom britenes omfattende test- og sporingsprogram.

Den ubehagelige kritikeren

Jeremy Hunt, som kjempet om å bli ny partileder da Boris Johnson ble valgt, stiller seg nå bak dem som mener det må drastiske tiltak til for å få folk til å overholde reglene.

Det mest kontroversielle forslaget er å betale folk for å bli hjemme.

– Å begrense smitten er et offentlig helseansvar. Hvis du blir bedt om å isolere deg, bør myndighetene refundere det inntektstapet du måtte ha. Det er mye billigere enn å sette inn ytterligere nedstengningstiltak, mener den tidligere helseministeren.

Jeremy Hunt kjempet også om å bli ny partileder i Det konservative partiet. Nå er den tidligere helse- og utenriksministeren en av Johnsons hardeste kritikere. Foto: Stefan Rousseau / Reuters / NTB

Det går nesten ikke en dag uten at Hunt fyrer løs mot Boris Johnson. Hunt anses som en av tory-partiets mest respekterte politikere.

Han var også en av utfordrende til å bli ny partileder etter Theresa May. Boris Johnson vant kampen til slutt.

Hunt ble sparket som utenriksminister da Johnson dannet regjering.

Bli smittet og få 5000 kroner!

Britiske myndigheter og forskningsmiljøer diskuterer nå nye og dramatiske virkemidler for å få ned smitten.

Blant forslagene er at det bør innføres en generell støtte til alle smittede på 500 pund, i overkant av 5000 kroner. Tanken er at dette skal være et insentiv for at folk skal forholde seg til karantenereglene.

Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Downing Street har nektet for at de vurderer å betale folk for å overholde karantenereglene. Men et lekket dokument fra Helsedepartementet viser at slike forslag sirkulerer.

Finansdepartementet er mest skeptisk. De mener en slik støtte kan virke som en oppmuntring til å bli smittet.

En slik generell utbetaling vil kunne koste opptil 453 millioner pund pr. uke, gitt at det er 60.000 smittede pr. dag.

I tillegg finnes det allerede en utbetalingsordning der koronasmittede som mister inntekt på grunn av karantene eller isolasjon, kan få en kompesasjon på 500 pund.

Derimot ønsker regjeringen å innføre en strengere overvåking av dem som skal være i isolasjon.

Noen av tiltakene som nå blir vurdert er å bruke GPS-sporing for å sjekke at folk som skal være det, faktisk er i isolasjon. Forslaget er inspirert av blant annet Polen og Taiwan.

Der tar helsemyndighetene daglig kontakt, de GPS-sporer hvor folk befinner seg, og man kan bli avkrevd fotobevis i form av for eksempel selfies.