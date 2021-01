Den unge poeten rørte USA under Bidens innsettelse

Ett innslag vakte særlig oppsikt under innsettelsen av president Joe Biden onsdag.

20. jan. 2021 20:22 Sist oppdatert nå nettopp

22 år gamle Amanda Gorman hylles i sosiale medier etter at hun fremførte diktet «The Hill We Climb» på podiet utenfor den amerikanske kongressbygningen.

Diktet skrev hun i kjølvannet av stormingen av det samme bygget den 6. januar i år.

– Det jeg egentlig ønsker med diktet er å bruke ordene mine til å se for meg hvordan landet vårt fortsatt kan komme sammen og helbredes, sa Gorman til The New York Times.

– Det handler om å gjøre det på en måte som ikke visker ut eller overser de harde sannhetene som jeg mener USA trenger å forsone seg med.

For there is always light,

if only we’re brave enough to see it

Her kan du lese hele diktet.

22-åringen roses for sin fremførelse av diktet «The Hill We Climb». Foto: Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Hyllet av Hamilton-stjerne

Reuters beskriver diktet som en «håpefull visjon for et dypt splittet land». Det tar for seg temaer som håp, samhold og en ny begynnelse, og inneholdt referanser til alt fra Bibelen til hiphop-musikalen Hamilton.

I et intervju med nyhetskanalen CBS forteller Gorman at hun lenge har slitt med å uttale bokstaven R.

For å komme over talefeilen øvde hun til sangen «Aaron Burr, Sir» fra musikalen, som handler om en av USAs grunnleggere. Alexander Hamilton.

Lin-Manuel Miranda, som har skapt og spiller i Hamilton, hyllet Gormans fremførelse på Twitter.

Yngste i historien

Poeten fra Los Angeles er den yngste i historien til å fremføre et dikt under en presidentinnsettelsen. Ifølge nyhetsbyrået AP var det førstedame Jill Biden som inviterte Gorman til å opptre.

Bare tre andre presidenter har hatt diktopplesning under sine innsettelsesseremonier: John F. Kennedy i 1961, Bill Clinton i 1993 og Barack Obama i 2009 og 2013.

Blant de andre poetene som tidligere har fremført, er Robert Frost og Maya Angelou.

I 2017 ble Gorman den første til å motta den høythengende prisen U.S. National Youth Poet Laureate.

Foto: Kelia Anne / Sun Literary Arts

Roses i sosiale medier

Gormans fremførelsen får nå enormt med respons i sosiale medier.

Før innsettelsen hadde Gorman 36.000 følgere på Twitter. Kl. 20.00 norsk tid hadde tallet økt til over 500.000. På Instagram har hun mer enn 745.000 følgere.

Den profilerte demokraten Stacey Abrams skriver på Twitter at Gormans budskap er en «inspirasjon for oss alle».

Artisten Sheryl Crow tvitret: «Hvis fremtiden ser ut som innsettelsespoet Amanda Gorman, så er vi i god form. Klokt og inspirerende.»

Oprah Winfrey skriver på Twitter at hun «aldri har vært stoltere».

«Maya Angelou jubler!» skriver Winfrey, en referanse til den avdøde poeten som deltok på Obamas innsettelse i 2009.