Kidnappet av IS i tre år, sultet halvt til døde og skadet av en bombe – mirakelgutten Tomas overlevde mot alle odds

– Jeg heter Tomas, jeg er jesidi og jeg kommer fra Sinjar. Den syltynne gutten forsøker å fortelle hvem han er på morsmålet, men har problemer med å uttrykke seg. I tre år har han bare fått lov til å snakke arabisk. Språket til folkene som har vært hans fangevoktere gjennom tre år.

Han har vært en fange hos Den islamske staten siden han og så mange andre fra den religiøse minoriteten jesidiene ble tatt som fange ved byen Sinjar i det nordvestlige Irak i august 2014. IS så på jesidiene som vantro som kunne drepes eller selges som slaver. Noen av dem har kommet seg ut av IS-fangenskapet ettersom IS har mistet kontrollen over Mosul i Nord-Irak.

En av dem er Tomas. Dette er historien om ham, hans familie og dem som reddet ham, i en serie i tre deler i Aftenposten.

Afshin Ismaeli

Overlevde en måned nesten uten mat og vann

Tomas får behandling ved et feltsykehus i Vest-Mosul da vi treffer ham. Han er svært avmagret etter cirka en måned i en tunnel nesten uten tilgang på mat og vann.

– Vi fikk fire dadler å spise hver dag. Det var alt, sier Tomas.

I hodet har han to hull der benet i hjerneskallen er synlig. Han har skader i begge bena. Resultatet av et av koalisjonens flyangrep.

Da han ble tatt til fange for tre år siden, så var det sammen med mange av familiemedlemmene, inkludert moren og mange søsken. I løpet av de tre årene som er gått, har de kommet bort fra hverandre.

Han har frem til for et år siden visst at faren var i frihet, fordi fetteren hadde kontakt med ham på telefon. Men etter at fetteren klarte å rømme for cirka et år siden, har han ikke visst noe om familien.

Den eneste han visste noe om, var den ene av søstrene, som også var i fangenskap. Men for en måned siden mistet han kontakt også med henne. For å unngå å bli truffet fra luften, har IS-krigerne i Mosul laget mange tunneler under bakken, og de to søsknene ble tatt med ned i hver sin tunnel.

Likene ligger strødd i Mosul. Irakske soldater sier de likviderer tilfangetatte IS-medlemmer.

Fakta: Barn ofre for krigen i Mosul 946.000 mennesker har siden oktober måttet flykte fra hjemmene sine i Mosul på grunn av krigen. 54 prosent av disse har vært barn. 1507 barn har vært adskilt fra sine foreldre, men sammen med slektninger. 946 av disse er blitt gjenforent med sine foreldre. Cirka 800 barn er blitt funnet alene i Mosul. Kilde: UNICEF.

Afshin Ismaeli

Båret ut av en IS-kriger som ville overgi seg

Tomas forteller at det var fire andre barn i tunnelen sammen med ham. Ingen av de andre barna overlevde mangelen på mat og vann. Da Tomas til slutt ble tatt med ut av tunnelen, så var det fordi en IS-kriger ville bruke ham som beskyttelse. Håpet hans var at dersom han hadde med seg et barn, så ville ikke de irakske soldatene skyte på ham da han kom ut for å overgi seg.

Dette er en taktikk også flere andre IS-krigere har benyttet seg av under avslutningen av kampene om Mosul, får Aftenposten opplyst fra soldater i den irakske hæren.

– Vi har sett mange tilfeller av at barn er blitt brukt som levende skjold, sier Sharon Behn Nogueira, kommunikasjonssjef for UNICEF i Irak.

Afshin Ismaeli

800 barn funnet alene i Mosul

Samtidig med at Tomas er ved feltsykehuset i Vest-Mosul, så kommer det også inn to andre barn uten familie. De ser ut til å være i alderen 1,5–2 år. Ingen synes å vite identiteten til barna.

Ifølge UNICEF har cirka 800 barn blitt funnet alene i Mosul siden slaget om Mosul startet i oktober i fjor. Hvor mange av disse som er blitt gjenforent med foreldrene, kan ikke UNICEF opplyse, men de sier at 95 prosent av dem enten har kommet tilbake til familiemedlemmer, eller blir tatt hånd om på en alternativ måte mens man forsøker å finne barnets familie.

– Alle barna har opplevd et nivå med vold som er uten sidestykke, sier Behn Nogueira. – Vi prøver å nå frem til alle med psykososial hjelp. Sammen med våre partnere skaffer vi barna et trygt og barnevennlig tilholdssted, vi tilbyr skolegang, trygt vann og vaksiner.

Leger Uten Grenser har fra februar til juli i år hatt et sykehus tre mil sør for Mosul.

– Til enhver tid hadde vi en eller flere enslige barn som pasienter, sier den norske sykepleier Evy Dvergsdal, som var direktør ved sykehuset den siste måneden det var i drift.

Aftenposten avslørte hvordan haugevis av lik er blitt dumpet i Mosul: Her har bulldosere begravd opptil 1000 lik.

Afshin Ismaeli

Mange av foreldrene kan være døde eller i fangenskap

IS erobret Nord-Iraks største by Mosul i juni 2014. Knappe to måneder senere erobret de Sinjar, jesidiene største by. En halv million jesidier flyktet, mens tusener ble drept eller tatt til fange.

– For de fleste jesidi-barna som nå kommer til rette, er foreldrene enten dessverre døde, eller så befinner de seg fremdeles i IS-fangenskap, sier Abu Shija, en jesidi som har jobbet i flere år med å få andre jesidier ut av IS-fangenskap.

Så vidt han vet så er det cirka 30 jesidier som er blitt frigjort i Mosul siden oktober i fjor. Halvparten av dem har vært barn, mens resten har vært kvinner.

Les serien om jesidiene som ble tatt til fange for tre år siden: Slik kjøpes fanger fri fra IS.

Afshin Ismaeli

– Barna får ikke den hjelpen de trenger

– Vi klarer å finne andre familiemedlemmer som kan ta seg av barna, men situasjonen er prekær, sier Abu Shija.

– Barna har spesielle behov siden de er blitt hjernevasket gjennom tre år. De er blitt lært opp til å tro at familien deres er vantro. Familiene som skal ta seg av disse barna trenger hjelp, men myndighetene har ikke noe å tilby.

– Vi i UNICEF tilbyr den samme hjelpen til alle barn. De er alle ofre, sier Behn Nogueira, som legger til at det er riktig at det i Irak er mangel på psykologer og andre som kan hjelpe barn med traumer.

Et besøk som endrer alt

Da Aftenposten treffer Tomas første gang i Mosul den 19. juli, får vi vite at han har et håp om at i hvert fall faren hans fortsatt er i live og i frihet.

Han forteller om fetterens sporadiske telefonkontakt med ham. Men etter at fetteren rømte for ett år siden, har Tomas vært ute av stand til å finne ut hvordan det har gått med familien. Han vet ikke hvordan det er med søsteren som ble tatt med til en annen tunnel, og han vet ingenting om de andre søsknene og moren sin. Er de i live? Er de døde?

Tomas blir tatt med til et sykehus i Hamam al-Alil, tre mil sør for Mosul. Det er helt uvisst hva som vil skje med den 11 år gamle gutten videre.

Han vet ikke da at han dagen etter skal få besøk på sykehuset. Besøket er nesten for godt til å være sant, og det skal snu hele hans verden på hode igjen. Les om det i den neste artikkelen i serien om Tomas.