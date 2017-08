Aids-profitør dømt for svindel

Aids-medisinen Daraprim kostet for to år siden 106 kroner. Da bestemte toppsjefen i medisinselskapet at prisen på den livreddende medisinen skulle skrus opp 56 ganger slik at den endte opp på nesten 6000 kroner for én pille, regnet etter valutakursen i dag.

Dømt for svindel

Det gjorde ham ikke særlig populær. Nå er han dømt, men ikke på grunn av prisjusteringen. CNN og flere andre amerikanske medier melder at Martin Shkreli derimot er dømt for svindel med to fond.

– En ærlig gutt

Aktor anklaget Shkreli for å ha lurt investorene for rundt 87 millioner kroner. Shkreli selv mener at han er blitt utsatt for en «heksejakt av episke proporsjoner». Forsvareren hans, advokat Benjamin Brafman, hevdet at Shkreli er en «ærlig gutt», et geni som aldri prøvde å lure noen.

Aktiv på nett

I januar ble Shkreli kastet ut av Twitter fordi han ble beskyldt for å hetse en redaktør. Under rettssaken fortsatte han å bruke sosiale medier og postet videoer på Facebook og YouTube til tross for at både aktor og hans egen forsvarer prøvde å få ham til å holde seg rolig.