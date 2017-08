Venezuelanske myndigheter: Flere pågrepet etter angrep mot militærbase

Aksjonen til gruppen som gjennomførte angrepet, ble ifølge venezuelanske myndigheter kalt «Operasjon David».

Sosialistpartiets leder Diosdado Cabello omtaler på Twitter hendelsen som et terrorangrep. Hendelsen skjedde søndag morgen lokal tid, opplyser Cabello.

Ifølge ham skal alt ellers være som normalt på landets militærbaser, og situasjonen er under kontroll.

Det er foreløpig ikke klart hvem de sju pågrepne er, men meldingene om hendelsen kommer etter at en gruppe menn ikledd militæruniformer la ut en video på internett.

– Ikke kuppforsøk

I videoen erklærer mennene at de i delstaten Carabobo gjør opprør mot regjeringen til president Maduro, skriver avisa El Nacional.

Videre i videoen sier en mann som identifiserer seg som kaptein Juan Caguaripano at det ikke er snakk om et kupp, men en «sivil og militær handling for å gjenopprette konstitusjonell orden».

Øyenvitner opplyser at det ble hørt skyting i Valencia tidlig søndag morgen lokal tid. Det er imidlertid ikke meldt om sårede eller drepte i forbindelse med hendelsen.

Politisk krise

Den politiske krisen i Venezuela er forverret etter at Maduro holdt et omstridt valg til grunnlovgivende forsamling 30. juli. Forsamlingen har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

På sin første arbeidsdag lørdag avsatte forsamlingen landets riksadvokat, Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro. Ortega Diaz selv hevder at et kupp mot landets forfatning er i full gang.

Venezuela vært preget av politisk uro siden april. Mer enn 120 personer er drept, nær 2.000 såret og 500 pågrepet i opptøyer.

Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.