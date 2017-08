Mann pågrepet etter bilangrep mot soldater i Paris

Seks soldater ble skadet i påkjørselen. Tre av dem skal ha fått lettere skader og tre skal være alvorlig skadet, skriver Reuters. Ingen av dem skal være livstruende skadet.

En mann skal være pågrepet på en motorvei nord i Frankrike, melder AFP.

Ifølge Reuters skal mannen ikke ha vært bevæpnet da han ble pågrepet.

Den franske statsministeren Édouard Philippe bekrefter at politiet har pågrepet mannen som mistenkes å stå bak bilangrepet, ifølge Reuters.

Den franske avisen Le Parisien og TV-kanalen BFM TV melder at mannen ble skutt fem ganger under pågripelsen.

Fransk politi skriver selv på Twitter at bilen ble stoppet på motorvei A16 og at det ble skutt mot mannen under pågripelsen.

Har startet terroretterforskning

Fransk påtalemyndighets antiterrorenhet har åpnet etterforskning av hendelsen.

«Det er beordret etterforskning rundt drapsforsøk i forbindelse med en terrorhandling», skriver påtalemyndighetens kontor i Paris i en uttalelse.

Hendelsen skjedde i 8-tiden onsdag morgen i forstaden Levallois-Perret, nordvest for Paris. Forstaden ligger omtrent fem kilometer fra landemerker som Eiffel-tårnet i Paris sentrum.

Bilsjåfør stakk fra stedet

Politiet søkte etter bilen og sjåføren som stakk fra stedet etter påkjørselen onsdag formiddag.

Øyenvitner skal ha sett en mørk BMW med én person i som sto og ventet inne i en blindvei nær en bygning soldatene pleier å bruke, da soldatene var på vei til kjøretøyene sine i forbindelse med et vaktbytte.

Ifølge en talsmann for politiet skal sjåføren tilsynelatende ha kjørt målrettet mot soldatene, men motivet er foreløpig ukjent, melder AP.

Benoit Tessier / Reuters / NTB scanpix

– En bevisst handling

Patrick Balkany, ordfører i Levallois-Perret, sier han så en BMW kjøre på en gruppe soldater.

– Det var uten tvil en bevisst handling, sier Balkany, ifølge Reuters.

Videre kaller Balkany hendelsen et «uakseptabelt angrep mot militæret». Overfor TV-kanalen BFM karakteriserer han angrepet som «motbydelig».

– BMW-en akselererte svært raskt da soldatene kom ut. Dette skjedde midt i byen og veldig fort, sier Balkany.

Nadia Leprohon / AP / NTB scanpix

Rutinemessig patruljering

Soldatene skal ha vært på en rutinemessig patruljering i området da hendelsen skjedde, melder Sky News.

Soldatene tilhører Opération Sentinelle, en sikkerhetsstyrke i det franske forsvaret som ble opprettet for å håndtere terrortrusler og beskytte utsatte områder.

Opération Sentinelle ble etablert i kjølvannet av Charlie Hebdo-angrepet i januar 2015.

Forsvarsministeren fordømmer angrepet

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly fordømmer påkjørselen, som hun kaller et «feigt bilangrep».

– Hendelsen, som politiet mener ble gjort med overlegg, påvirker ikke soldatenes innsats for å sikre det franske folk, sier Parly.

Forsvarsministeren besøkte soldatene som ble skadet i angrepet på sykehus sammen med innenriksminister Gerard Collomb onsdag ettermiddag.

Parly sier at de fikk betryggende nyheter om soldatene som var antatt å ha fått alvorlige skader i påkjørselen, uten å ytterligere utdype om deres helsetilstand, ifølge nyhetsbyrået AP.

Collomb har publisert bilder fra besøket på sin Twitter-profil.