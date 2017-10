Organisasjonen av amerikanske stater underkjenner Venezuelas valg

Opposisjonskoalisjonen MUD tapte i valget 15. oktober for president Nicolas Maduros sosialistparti, som vant i 18 av Venezuela 23 stater.

OAS nevner i sin kritiske rapport blant annet systematiske brudd på konstitusjonelle rettigheter og vanskelighetene opposisjonen støtte på for å kunne konkurrere på lik linje med regjeringstro kandidater, og slår fast at valget ikke kan kjennes gyldig.

Disse kandidatene vant til tross for at meningsmålinger viste at opposisjonen ledet i 18 stater i forkant av valget.

Valget understreker betydningen av upartiske internasjonale valgobservatører, mener OAS.