Trump stanser ikke offentliggjøringen av Kennedy-dokumenter

Nasjonalarkivet i USA har etter loven frist fram til 26. oktober med å frigi de gjenværende dokumentene som handler om drapet på Kennedy i Dallas i 1963.

Verken CIA eller FBI, som gjennom årene har utarbeidet mesteparten av dokumentene, vil røpe om de har bedt presidenten om fortsatt å holde papirene hemmelig. Trump har muligheten til å stanse offentliggjøringen, men en Twitter-uttalelse lørdag tyder på at han ikke ønsker det.

– Som president vil jeg tillate offentliggjøring av de lenge blokkerte og hemmeligstemplede JFK-dokumentene, tvitrer Trump.

Avgjørelsen vil etter alt å dømme glede både historikere, journalister og konspirasjonsteoretikere.

Det er usannsynlig at dokumentene inneholder noen nye store avsløringer om drapet på Kennedy, mener dommer John Tunheim. Han var på midten av 1990-tallet styreformann for det uavhengige organet Assassination Records Review Board, som har hatt ansvar for å ivareta Kennedy-dokumentene. Det dreier seg om mer enn 3.000 papirer av forskjellig slag.