Metoo-skandalen vokser i Sverige

En rekke svenske redaksjoner og mediehus har kalt inn til krisemøte den siste uken. TV4, SVT, TV3 og Aftonbladet har alle satt i gang interne undersøkelser etter anklager mot mannlige ansatte for seksuell trakassering på jobb.

Sist ut er det svenske nyhetsbyrået TT, hvor en mann i nyhetsredaksjonen fikk flere advarsler på grunn av trakassering mot to kvinnelige kolleger.

De to kvinnene gikk ut i sosiale medier og i avisen Resumé med krass kritikk av sin tidligere arbeidsplass og hvordan anklagene ble håndtert.

Hendelsene skal ha skjedd i 2014 og 2015, og mannen skal ha fått advarsler både i muntlig og skriftlig form. Kvinnene sa opp, mens mannen fortsatt jobber i redaksjonen.

Markeringer over hele landet

Kampanjen i sosiale medier startet med emneknaggen #metoo etter Harvey Weinstein-skandalen i USA. Kvinner over hele verden har de siste ukene delt sine historier om seksuell trakassering og overgrep.

Det har allerede fått store konsekvenser i Sverige. Blant de kjente kvinnene som har fortalt om overgrep er skuespiller Mia Skäringer, programleder og forfatter Alexandra Pascalidou og bloggeren Isabella Löwengrip, også kjent som Blondinbella, skriver Dagens Media.

– Slutt å voldta oss for faen!, var medieprofil og radioprogramleder Amie Brammes budskap under markeringen på Sergels torg i Stockholm, skriver Aftonbladet. Det var et av tretten #metoo-arrangementer i svenske byer på søndag.

Likestillingsminister Åsa Regnér var blant de som holdt appeller, og sa hun var glad for samfunnsdebatten kampanjen har satt i gang.

Gikk ut med navn på Instagram

Blogger og medieprofil Cissi Wallin var blant de som brukte metoo-kampanjen til å fortelle at hun var blitt voldtatt av en «kjent mediemann» i 2006. Senere gikk hun ut med navnet hans på Instagram, og det ble kjent at også en annen kvinne hadde anmeldt samme mann for voldtekt, skriver Nyheter24.

Onsdag skrev Svenska Dagbladet at tolv kvinner nå stiller seg bak anklagene mot den profilerte Aftonbladet-journalisten. Selv nekter han for voldtekt, men sier i et intervju med sin egen avis at han har «oppført seg ufint og som en drittsekk».

– Taushetskultur

Også en annen profilert ansatt i Aftonbladet-redaksjonen er anklaget for krenkende oppførsel. Flere av de ansatte mener det har vokst frem en ukultur på arbeidsplassen hvor noen profilerte menn fritt kunne trakassere kollegene uten at noen meldte fra, skriver Dagens Nyheter.

Avisen skriver at unge kvinner som begynte å jobbe i avisen ble advart mot de to mennene.

Nå har de ansatte begynt å samle slike historier i et dokument for å ta et oppgjør med taushetskulturen.

– Tanken er at det skal offentliggjøres, sier journalist Ebba Thornéus som har vært med på å starte prosjektet.

LO krever handling

Aftonbladets sjefredaktør Sofia Olsson Olsén sier at hun tar anklagene på alvor, og at en ekstern konsulent som skal granske arbeidsmiljøet i avisen.

Den svenske Landsorganisasjonen (LO) eier ni prosent av Aftonbladet. Nå krever fagforeningen at ledelsen i avisen reagerer på anklagene.

– Vi som deleiere går ut fra at ledelsen og styret kommer til bunns i dette. At man sørger for å snu hver sten og ta historiene på alvor og skaper et klima for å håndtere alle fortellingene, sier Annika Nilsson i LO til Dagens Nyheter.

Flere TV-kanaler har allerede satt i gang undersøkelser.

TV4-profilen og leder av programmet «Äntligen Hemma» Martin Timell er tatt av luften på grunn av alvorlige anklager. I et intervju med Expressen innrømmer han «tafsing», og lover å be om unnskyldning og søke hjelp.

I Sveriges Television (SVT) sa en toppleder opp jobben med umiddelbar virkning sist uke etter anklager om trakassering i forbindele med #metoo-kampanjen. Kanalen politianmelder saken.

Også svenske TV3 undersøker nå anklager mot en av sine programledere for uakseptabel oppførsel i forbindelse med TV-innspillinger. Ifølge Dagens Nyheter har flere tidligere ansatte fortalt om både trakassering og mobbing på arbeidsplassen.

Riksdagsmedlemmer forteller

Svenske politikere har også fortalt om seksuelle overgrep etter at kampanjen tok av.

– Foruten alt netthatet som ofte har grove seksuelle undertoner har til og med jeg fått uønskede hender på kroppen i politiske sammenhenger, sier Annie Lööf, leder for det svenske Centerpartiet til Expressen.

Den svenske avisen sendte ut en spørreundersøkelse til alle representantene i Riksdagen. 23 av de spurte svarte at de hadde opplevd seksuell trakassering eller overgrep i sin tid som politiker.

Åpner for å endre loven

Sveriges utenriksminister Margot Wallström har tidligere fortalt om hvordan hun ble klådd på av sidemannen under en middag da hun jobbet i EU. Hun sier det nå er på tide å se på lovendringer for å hindre seksuelle overgrep.

Også statsminister Stefan Löfven åpner for å endre loven for å gjøre det lettere å straffe seksualforbrytelser, skriver Aftonbladet.

– Jeg står opp for at man ikke oppfører seg på denne måten, uansett hvilket kjønn man har må man respektere det medmennesket man står overfor. Deretter må vi være oppmerksomme når det skjer feil, endre lover, forsterke lover og forebygge på best mulig måte, sier Löfven til avisen.