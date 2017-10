Kenneth Braithwaite er tidligere admiral i den amerikanske marinen, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen tjenestegjorde Braithwaite 27 år i den amerikanske marinen. Han avsluttet sin militære karrière i 2011.

Braithwaite jobber i dag som visepresident i selskapet Vizient.

Etter at han avsluttet sin militære karrière som nestsjef for informasjon i marinen, jobbet han som direktør for strategisk kommunikasjon ved den amerikanske ambassaden i Pakistan.

Han har også gjort Nato-tjeneste i Nord-Atlanteren og Arktis, ifølge en biografi på den amerikanske marinens nettsider.

Før Braithwaite kan sende flyttelasset til Oslo og USAs nye ambassade på Huseby, må han godkjennes av Senatet.

Braithewaite i desember: – Fremtiden ser lys ut

Optimismen blant amerikanske tjenestemenn var visstnok stor før Trump ble innsatt, hevdet Braithwaite i et intervju med Breitbart i fjor. Trumps mulige toppdiplomat i Norge sammenlignet optimismen med optimismen før Ronald Reagan ble innsatt.

US Navy

– Jeg begynte i marinen i slutten av Carter-administrasjonen, og forandringen man så da Reagan kom inn, var helt utrolig, sa Braithewaite til Breitbart.

Mannen Trump har utpekt som USAs neste ambassadør til Norge var en del av Trumps overgangsteamet.

Trump blir oppfattet som en med troen på det amerikanske militæret, ifølge Braithewaite.

– Jeg tror han har troen på dem, sa han.

Ifølge Braithewaite ser fremtiden lys ut under Trump-administrasjonen.

– Som amerikaner, som et medlem av militæret, som en veteran ser fremtiden lys ut for landet vårt og de som tjenestegjør i uniform.

Gikk tre år uten ambassadør

USAs tidligere ambassadør til Norge, Sam Heins, gikk av da Donald Trump ble innsatt som president 20. januar.

– I januar vil jeg bli arbeidsledig. Det er like greit, siden jeg er pensjonist, sa 69-åringen da han talte til Oslo Militære Samfund i november i fjor.

Barack Obamas ambassadører ble bedt om å levere inn sine oppsigelser for å gjøre overgangen enkel for Trump-administrasjonen.

Ambassadepersonell som er politisk utpekt, gikk av umiddelbart etter Trumps innsettelse. De ville ikke bli værende i en overgangsperiode, bekreftet USAs tidligere ambassadør til Norge til NTB.

USA var uten ambassadør i Norge i tre år etter at Barry B. White gikk av i 2013. Heins overtok posten etter White i 2016.

Obamas førstevalg tråkket i salaten

Heins overtok som ambassadør, som følge av at tidligere president Barack Obamas førstevalg George Tsunis falt gjennom i utspørringen i Senatet. Obamas økonomiske støttespiller tråkket kraftig i salaten under høringen i Senatet.

Blant annet omtalte han Fremskrittspartiet som et «utkantelement» som «spyr ut hat» og at norske myndigheter hadde vært «raskt ute med å fordømme dem.»

Til Aftenposten beklaget Tsunis etter at det ble klart at han ikke ville bli USAs ambassadør til Norge.

– Jeg ber om unnskyldning hvis jeg har fornærmet noen i Norge, sa Tsunis.