Kenneth Braithwaite er tidligere admiral i den amerikanske marinen, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen tjenestegjorde Braithwaite 27 år i den amerikanske marinen. Han avsluttet sin militære karrière i 2011.

Braithwaite jobber i dag som visepresident i selskapet Vizient.

Etter at han avsluttet sin militære karrière som nestsjef for informasjon i marinen, jobbet han som direktør for strategisk kommunikasjon ved den amerikanske ambassaden i Pakistan.

