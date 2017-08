Bryan har knapt vært på land siden stormen kom. Frivillige har reddet tusenvis av mennesker.

– Hvor er pistolen min? spør Bryan Bickett seg selv.

Han klapper seg bekreftende på hoften. Lommelykt. Walkietalkie. Sigaretter.

Trucken rygger ut i vannet med båttilhengeren. Vi spenner fast redningsvestene. Det er bekmørkt, men regnet har endelig stanset.

Bryan og nevøen Cory er på vei inn i sin tredje natt med redningsarbeid. Han anslår at de har hentet opp et femtitalls personer. Begge er erfarne båtfolk, men dette er noe ingen har vært med på før.

Han kjører båten sin over motorveier og parkeringsplasser, golfbaner og kjøpesentre for å lete etter folk. Både levende og døde.

– Heldigvis har jeg ikke kommet over noen lik. Bare døde hunder og katter. Men det vil nok dessverre komme frem når vannet trekker seg tilbake.

De er tungt væpnet eksmilitære og politi. I løpet av Obama-årene har de dannet en stor privat milits med avdelinger over hele USA. Nå er de klare til å slåss for Trump.

Christina Pletten

En armada av støtte

Det er en underlig og rørende armada som har invadert Houston for å hjelpe til med redningsarbeidet. Amerikanerne har spent fast det de har av båter på bilene sine og satt kursen mot Texas. Bryan har møtt folk som har kjørt flere tusen kilometer. Alt fra speedbåter til vannscootere og gummibaljer saumfarer de flomrammede områdene.

– I går kveld sto jeg og så på dette og ble helt rørt av all innsatsen. Alle som har kommet hit for å redde byen vår, både fra byer i Texas og langveis fra. Det bringer virkelig frem det beste i folk, sier han.

– Jeg blir stolt av oss. Dette bringer oss sammen, hele landet, og det trengte vi! Samtidig har det vært vondt å se på alle vi har hentet opp i båten. Folk har mistet alt.

Dødstallet etter orkanen Harvey er foreløpig på 22. Det er lavt i forhold til de enorme ødeleggelsene vi ser i Houston-området. Hele nabolag har dukket under i vannmassene. Det vil sannsynligvis være månedsvis før omfanget trer ordentlig frem, men det er allerede klart at dette vil bli den mest kostbare naturkatastrofen i USA noensinne.

Bryan og tusenvis av andre båteiere har bidratt til at mer enn 13.000 mennesker er reddet ut av hjemmene sine. Overalt er det frivillige som samler inn klær, deler ut mat, eller åpner hjemmene sine for flomofrene.

Mange står bare ved hjelpesentrene og stedene der båtene sjøsettes, i tilfelle det skulle være bruk for dem. Stormen Harvey har, om ikke annet, gitt en velkommen pause fra presidentens twitterstormer. I kjølvannet av katastrofen legger et splittet land sine motsetninger midlertidig på hyllen. «Drit i å krangle om dumme statuer!» kommer det spontant fra en mann mens han står og ser redningsbåtene gå ut.

– Det føles godt å kunne gjøre noe, sier Bryan enkelt.

Christina Pletten

Christina Pletten

En storm for historiebøkene

Vi glir over en innsjø som ikke er en innsjø i det hele tatt. Under oss er det veier, biler, gress og asfalt. Hustak stikker opp mellom trærne. De strie strømmene rykker og drar i båten. Når det blir mørkt er det uberegnelige flomvannet livsfarlig. Senere på kvelden skal en av redningsbåtene bli tatt av strømmen og velte. Tre personer er fortsatt savnet, sier vise-sheriff G. Cowry.

Politiet har for lengst gitt opp å koordinere redningsaksjonene, sier Cowry til Aftenposten.

– Det er så mange båter som vil hjelpe, og så store områder det må letes i at det er umulig å ha kontroll. Vi må bare håpe at redningsbåtene selv vet å holde seg utenfor fare, sier Cowry.

John Foster har sett mange dramatiske stormer, men ingen som denne. Vannmassene vil endre byen for alltid, sier han. Det er en katastrofe av historiske proporsjoner.

Christina Pletten

Den pensjonerte Delta-piloten har kommet for å hjelpe sammen med Cory og Bryan. Han har med seg en taus pensjonistvenn som bare går under kallenavnet The Cowboy. Kallenavnet – og tausheten – kommer etter hvert til klarhet.

Vi kommer til et hus der en hund bjeffer fra en terrasse. John styrer båten inn. Han forteller at de har sett mange døde kjæledyr flytende rundt i vannet. Sammen med et annet par prøver han å få hunden med i båten. Plutselig kommer en illsint dame ut fra huset.

– Ikke ta hunden min! Roper hun.

Bryan og John rister på hodet og snur båtene. Ikke alle vil reddes. Vannet er langt opp mot mønet på huset, som har store skader etter stormen.

– Det er dumt når de risikerer sine egne og andres liv. Hun kunne ha tenkt på hunden. Men det er deres valg, sier John.

Christina Pletten

Coco blir reddet

Draylon Harris kommer til motsatt konklusjon. Det er hunden Coco som til slutt får ham til å kontakte den frivillige båttjenesten. Draylon har vært uten strøm i et døgn. Førsteetasjen i leilighetsbygget der han bor var helt under vann.

– Jeg har vært med på flom før, og tenkte egentlig at det skulle gå greit. Men vennene mine begynte å mase og jeg var nesten tom for batteri på mobilen, så jeg skjønte vel at jeg måtte komme meg ut. Og så tenkte jeg på henne, sier Draylon og nikker ned mot den vesle hunden.

Coco skjelver i armene hans. De har nettopp kommet på land etter å ha blitt reddet av båtene. Klokken er snart ett på natten.

Venninnen Nataly Vilano venter på ham ved båtmottaket. Hun har, som mange andre, vært bekymret for at en av demningene rundt Houston skal briste. Da vet ingen hva som kan skje.

– Det var på høy tid at de fikk ham ut, sier hun.

Christina Pletten

Det lille redningscrewet til Bryan får hjelp av en arbeidsledig ung oljeingeniør, Diane Brown, og kjæresten hennes Scott Decker. De lytter til nødmeldinger på radio og veileder dem om hvor de skal kjøre. For hver aksjon kjører vi tilbake til basen – en paintballarena som er omgjort til kommandosenter og hjelpesentral.

Diane bor midt i downtown. Hun satte lecablokker under alle møblene sine, tok med seg kattene og PC-en og forlot leiligheten da Harvey meldte sin ankomst. Siden har hun og Scott forsøkt å finne noen de kan hjelpe. Det nærmeste de kom var en fortapt lausbikkje som sto apatisk til buken i vann på en parkeringsplass. Nå bor hunden hjemme hos Scott. Kjæledyrene nyter også godt av det store overskuddet av hjelpetrang.

For Bryan har stormen også fått personlige konsekvenser. Både søsteren og moren har måttet evakuere fra husene sine.

– Da min mor la seg mandag var gaten hennes helt tørr. I løpet av et par timer tirsdag morgen steg vannet til det nådde henne til livet. Hun måtte reddes ut av noen naboer, forteller Bryan.

– Jeg har bodd her i 46 år. Vi har aldri opplevd at det flommer i dette området, så langt inne i landet.

Christina Pletten

En siste innsats

Mesteparten av tiden går med på å lete. Men plutselig finner vannet nye områder å angripe. Sent på kvelden må et boligkompleks med 500 mennesker hurtig evakueres. Redningsteamet jobber uavbrutt fra vi møter dem tidlig om formiddagen, til vi forlater dem lenge etter midnatt. Da er de fortsatt innstilt på å holde på i timevis.

Bare The Cowboy må gi seg ved mørkets frembrudd. Han setter seg ned på fortauskanten og holder seg til hodet. En gang forsøker han å gå inn igjen i bilen, men må gi opp og kommer sjanglende ut igjen. John støtter ham inn på hjelpesentralen. Da forklarer Bryan at han har uhelbredelig kreft.

– Han sluttet med behandling for et år siden. Det var ikke så mye mer de kunne gjøre. Så han har ikke så mye styrke igjen. Men han ville være med å hjelpe så lenge han kunne.