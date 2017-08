USA beordrer Russland til å stenge konsulat i San Francisco

USA beordrer Russland til å stenge konsulatet i San Fransisco og to kontorer som tilhører landets utenriksstasjoner i New York og Washington DC.

Det er utenriksdepartementet i USA som opplyser dette torsdag. Det er et svar på at Kremls beslutning om at USA må kutte i tilstedeværelsen i Russland.

Det var i slutten av forrige måned at Russland beordret USA til å kutte tilstedeværelsen ned til 455 personer, noe som skjedde etter at kongressen i USA beordret sanksjoner mot Russland. President Donald Trump ønsket imidlertid ikke disse sanksjonene.

– Russlands handling var ikke berettiget

455 personer tilsvarer antall personer Russland har i USA, og ved å kutte ned tilstedeværelsen med dette innebar det at USA måtte kutte antall ansatte med 755 personer. USA opplyser at de har gjennomført dette kravet.

– Vi mener denne handlingen ikke var berettiget og at den er skadelig for det forholdet mellom våre land, uttaler Heather Nauert, talsperson i utenriksdepartementet i USA, ifølge Reuters.

Stengingen av konsulatet og de to kontorene må skje innen lørdag, uttaler hun.

Ber om en slutt på konflikten

Samtidig gir utenriksdepartementet i USA uttrykk for at de med dette ønsker en slutt på denne konflikten, og at de etter dette kan jobbe med å bedre forholdet mellom landene.

– Selv om det fortsatt vil være en forskjell i den diplomatiske og konsulære tilstedeværelsen, har vi valgt å tillate at den russiske regjeringen opprettholder sin tilstedeværelse i et forsøk på å stanse den nedadgående utviklingen i vårt forhold, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet, ifølge BBC.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at han i en telefonsamtale med Tillerson beklaget at USA hadde besluttet dette og at forholdet er blitt mer spent mellom de to landene.

– Moskva vil studere nøye de nye tiltakene som USA har kommet med, og etter dette vil vi komme med vår reaksjon, sier han i en uttalelse.

Samtidig argumenterer Lavrov med at det var USA som startet konflikten.