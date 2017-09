Kurdernes ja til uavhengighet kan utløse en borgerkrig om den oljerike byen Kirkuk

Kurderne i Nord-Irak feiret onsdag at nesten 93 prosent av velgerne hadde sagt ja til løsrivelse fra resten av Irak. Det har aldri vært snakk om noen umiddelbar løsrivelse som følge av folkeavstemningen, men kurderne håpet den ville gi ytterligere tyngde i forhandlinger med irakske myndigheter.

Men foreløpig har folkeavstemningen kun fremprovosert en voldsom reaksjon fra Bagdad og nabolandene.

Alle internasjonale flyvninger til de kurdiske byene Erbil og Suleimania stoppes fredag, på ordre fra Bagdad.

Jan Tomas Espedal

Stadige trusler fra Tyrkia

Tyrkia truer med full handelsblokade mot kurderne. Grensen mellom Tyrkia og det kurdiskkontrollerte Nord-Irak er fremdeles åpen, men det behøver ikke å vare, sier den tyrkiske tollministeren Bülent Tüfenkci. Antallet lastebiler som passerer har allerede gått ned.

Tyrkia truer også med å stanse salget av oljen som går i en oljerørledning fra Nord-Irak gjennom Tyrkia til en havn ved Middelhavet.

AKO RASHEED / Reuters/NTB scanpix

– Ta tilbake Kirkuk med makt

Men aller mest alvorlig for kurderne, er nok at Bagdad truer med krig. Det irakske parlamentet ba onsdag den irakske statsministeren om å sende soldater til Kirkuk for å ta kontroll over de rike oljefeltene rundt byen.

Kirkuk har ligget utenfor området som har vært regnet som en del av Kurdernes regionale myndighet, men kurderne tok kontroll over byen i 2014. Det skjedde etter at irakske soldater rømte fra Den islamske staten (IS).

Kurderne har lenge ment at Kirkuk er en kurdisk by, men at de ble presset ut av byen under Saddam Husseins terrorvelde. Etter Saddams fall i 2003 er kurderne blitt anklaget for etnisk rensing den andre veien.

Jan Tomas Espedal

– Frivillige tyrkere vil «forsvare Kirkuk»

I tillegg har det kommet svært aggressive toner fra Ankara. Kirkuk er regnet som hovedsete for den turkmenske befolkningen i Irak, etterkommere etter tyrkere som bosatte seg i Irak under det ottomanske riket.

Frivillige tyrkere vil komme turkmenerne i Irak til unnsetning dersom de står i fare for å bli offer for etnisk rensing, sier lederen for nasjonalistpartiet MHP i Tyrkia.

– Minst 5000 frivillige nasjonalister venter på å slutte seg til turkmenernes kamp for sin eksistens og enhet i tyrkiske byer i Irak, særlig i Kirkuk, sa Devlet Bahceli onsdag ifølge Hurriyet.

Anmar Khalil /AP/ NTB scanpix

– Sikker på at det blir krig

En krig mellom kurderne og andre grupper vil kunne forstyrre krigføringen mot IS, som nå foregår ved Hawija, rett sør for Kirkuk. Et slikt scenario har amerikanerne advart mot.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det blir krig. Regjeringen i Bagdad vil ikke gi fra seg Kirkuk og oljen som er der, men Kirkuk er kurdisk og kurderne kommer aldri til å gi den fra seg, sier Najman Sindi, leder for den norske komiteen for et selvstendig Kurdistand.

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen tviler derimot på at det blir en væpnet konflikt om Kirkuk.

– Det kan skje ting som gjør at situasjonen kan komme ut av kontroll, men enn så lenge er det ingen av partene som ønsker en væpnet konflikt, sier Vikør.

– Vanskelig å se en fredlig løsning

Det er en fare for krig, ikke minst på lang sikt, mener forsker Kjetil Selvik ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– USA vil legge sterkt press på Bagdad om at de ikke skal sende soldater mot kurderne, slik at ikke krigen mot IS blir forstyrret. Men på lengre sikt er det vanskelig å se hvordan særlig situasjonen ved Kirkuk skal kunne løses med fredelige midler dersom kurderne i Irak går videre og krever full uavhengighet, sier Selvik.