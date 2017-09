Thailands avsatte statsminister dømt til fem års fengsel

Den avsatte statsministeren skulle ha stått for retten i slutten av august, men hun møtte ikke og har forlatt landet.

Thailand har vært under et militært styre siden et kupp i mai 2014, og korrupsjon ble brukt som en av årsakene til å styrte den sittende regjeringen.

Thailands høyesterett måtte utsette saken da Shinawatra ikke møtte, og besluttet å gjennomføre den uten hovedpersonen til stede. Onsdag ble hun funnet skyldig og dømt in absentia til fem års fengsel for uaktsomhet i forbindelse med vanstyre av et program for subsidiering av ris. Programmet har påført landet et tap på 8 milliarder dollar, rundt 63 milliarder kroner etter dagens kurs, ifølge dommen.

Yingluck Shinawatra ble i 2011 valgt til statsminister. Innføring av et program for statlig oppkjøp av ris var blant sakene hun fremmet under valgkampen.

Partikolleger opplyste i slutten av august at hun flyktet til Dubai der broren Thaksin Shinawatra bor, også han tidligere statsminister. Han dro dit i selvpålagt eksil for å unngå soning av en korrupsjonsdom fra 2008.

Det er ukjent hvor Yingluck Shinawatra nå befinner seg. Lederen av militærjuntaen, Prayuth Chan-ocha, sa til journalister før onsdagens dom at han vet hvor hun er, men ville ikke si noe mer.

25. august ble landets tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, blant dem tidligere ansatte i statsapparatet og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.

Yingluck Shinawatra har hele tiden hevdet sin uskyld, og har sagt at hun innførte programmet for rissubsidier i god tro for å hjelpe landets fattigste.