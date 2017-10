Miss mistet tittel etter Twitter-miss – og nå blir hun saksøkt av kuppofre

Det gikk bare et døgn fra 18 år gamle Itir Esen ble kåret til årets Miss Tyrkia til hun i forrige uke mistet tittelen. Årsaken var en «uakseptabel» twittermelding om det mislykkede kuppforsøket 15. juli i fjor.

Mange oppfattet at 18-åringen trakk paralleller mellom sin egen menstruasjon og det blod som fløt fra kuppforsøkets ofre. Cirka 250 mennesker ble drept og mange andre skadet da den tyrkiske befolkningen mobiliserte for å stanse kuppforsøket.

Da kuppmakerne skulle ta over det viktige hovedkvarteret i Ankara, møtte de en enslig soldat. Les om mannen som er blitt Tyrkias store helt.

En ganske uheldig twittermelding

Da tyrkerne den 15. juli i år markerte sin glede over at de hadde klart å hindre et militærkupp året før, sto «martyrenes» offer i sentrum.

Itir Esen skrev ifølge tyrkiske medier på twitter at «jeg fikk mensen om morgenen på 15. juli-martyrenes dag. Jeg markerer dagen ved å blø som et symbol på martyrenes blod».

Meldingen hennes falt ikke i god jord.

Miss Tyrkia-organisasjonen undersøkte saken og sier de fikk bekreftet at det var 18-åringen som hadde postet den «uakseptable» meldingen.

– Det er ikke mulig for Miss Tyrkia-organisasjonen, som har som målsetning å promotere Tyrkia ute i verden, å akseptere en slik melding, sa Can Sandikcioglu, leder for Miss Tyrkias organisasjon.

– En fornærmelse mot islam

Og nå går det fra vondt til verre for 18-åringen. 33 av ofrene for 15. juli-kuppforsøket saksøker henne, melder Hurriet.

– Itir Esen har med sin twittermelding kommet med en frastøtende og ussel fornærmelse mot martyriet og mot shahada (den muslimske trosbekjennelsen, journ. anm), som er blant de største verdiene i islam, og det hellige blod som blir spilt på bakken for denne, uttalte advokaten Ates Öcal torsdag utenfor en rettsbygning i Istanbul.

Han la til at saksøkerne vil kreve en symbolsk oppreisning på 1 kurus hver, hvilket tilsvarer cirka 2,2 øre.

– Vårt mål er å lære ungdom som Esen om islam, sa han.

Ali Unal /AP/ NTB Scanpix

– Mente ikke å si noe om politikk

Itir Esen har tidligere beklaget twittermeldingen på sin Instagram-konto. Hun sa der at meldingen ikke hadde noe med 15. juli eller nasjonale verdier å gjøre. Hun beklaget det hun kalte en misforståelse.

Asli Sumen, som ble nummer to i kåringen, skal nå representere Tyrkia i Miss World-konkurransen i Kina i november.

Stadig flere renskes ut etter kuppforsøket

Det er fremdeles unntakstilstand i Tyrkia etter fjorårets kuppforsøk. Rettssaker mot de som anklages for å ha stått bak, pågår over hele landet. Nesten 60.000 er blitt arrestert, mens nesten 150.000 tyrkere har mistet jobbene sine eller er blitt suspendert.

Nettverket til den USA-baserte muslimske predikanten Fethullah Gülen anklages for å ha stått bak kuppforsøket. En anklage han selv avviser.