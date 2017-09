Norsk sugardating-nettsted møter motstand i Belgia

Med rullende reklameplakater forsøker det norskeide nettstedet Rich Meet Beautiful å lokke unge kvinner til å finansiere studiene ved å skaffe seg en «sugardaddy» – det vil si en sjenerøs og rik mann.

Men reklamen provoserer mange. Politikere og universiteter forsøker nå å stoppe kampanjen, skriver BBC.

Med andre ord møter nettstedet samme reaksjoner som i Norge. I begynnelsen av september rullet nemlig den samme reklamen rundt i Oslos gater, til stor motstand.

Hei studenter! 0,- i studielån? Date en sugadadday, var budskapet. Forbrukerrådet konkluderte etter kort tid med at reklamen var ulovlig fordi den bryter med likeverdet mellom kjønnene. Det var til slutt et forbud mot rullende reklame som gjorde at nettstedet måtte fjerne plakatene.

Kaller det en avskyelig kampanje

Bak nettstedet står det Malta-registrerte selskapet Digisec Media Limited, som er eid av nordmannen Sigurd Vedal. Vedal er tidligere kjent som radiovert og programdirektør i Radio Norge.

Han står også bak nettstedet Victoria Milan, som kobler gifte menn og kvinner som ønsker et sidesprang.

Fransk/belgiske myndigheter sier de vil saksøke nettstedet for å oppfordre til prostitusjon. Universitetet i Brussel har klaget inn annonsen til det belgiske forbrukerombudet. Samme reaksjoner er kommet i den flamske delen av Belgia.

– Selskapet bak denne aggressive og avskyelige kampanjen er uten tvil involvert i prostitusjon av unge studenter, sier Bianca Debaets, som er likestillingsminister i Brussel-regionen.

– Ikke prostitusjon

Myndighetene i byen Leuven har uttalt at reklamekampanjen ikke er ønsket hos dem.

Sigurd Vedal sier til belgiske medier at selskapet ikke oppfordrer til prostitusjon. Samtidig argumenterer han for at penger er en del av ethvert forhold.

Da reklamen rullet ut i Oslos gater i starten av september, var Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth og ordfører Marianne Borgen (SV) tidlig ute med å reagere. Sigurd Vedal argumenterte for at reklamen henvendte seg til både kvinner og menn.

Ifølge egne nettsider ble Rich Meet Beautiful først lansert i de skandinaviske landene i august i år, før de nå tar sikte på å ekspandere globalt.

BBC skriver at Rich Meet Beautiful har sendt ut en pressemelding der de sier at målet er 300.000 belgiske medlemmer innen utgangen av 2018.