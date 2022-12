Medier: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal besøke USA

President Volodymyr Zelenskyj planlegger å besøke USAs hovedstad Washington onsdag, melder en journalist i Fox News og nyhetsnettstedet Punchbowl News.

President Volodymyr Zelenskyj skal ifølge amerikanske medier til USA.

Sondre Moen Myhre Journalist

8 minutter siden

CNN skriver at ifølge deres kilder planlegger Det hvite hus for at Zelenskyj skal møte USAs president Joe Biden. De skriver videre at besøket til USA skjer samtidig som at Biden vil sende utstyr og missiler til Ukraina.

Kanalen skriver videre at Det hvite hus ikke ønsker å kommentere opplysningene.

Fox News-journalist Chad Pergram skriver på Twitter at han har fått vite at Zelenskyj skal delta på et felles møte for begge kamrene i Kongressen.

Punchbowl News, som siteres av nyhetsbyrået Reuters, hevder å ha snakket med ni kilder med kjennskap til besøket. Også nyhetsnettstedet Axios omtaler besøket og skriver at Zelenskyj ventes å takke for USAs støtte til det ukrainske forsvaret.

Zelenskyj skal ikke ha reist ut av Ukraina siden Russland invaderte landet i februar.