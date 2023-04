Danmarks forsvar: Russisk spesialfartøy for undervannsoperasjoner sett ved Nord Stream

Et russisk fartøy, spesialisert for å gjennomføre undervannsoperasjoner, ble observert ved Nord Stream 1 og 2 bare dager før eksplosjonene.

Det russiske spesialfartøyet SS-750 er utstyrt for å gjennomføre dykk med miniubåter og andre undervannsoperasjoner.

28.04.2023 21:32

26. september i fjor ble det oppdaget fire lekkasjer i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Lekkasjene skyldtes eksplosjoner på havbunnen nær den danske øya Bornholm i Østersjøen.

Hovedteorien er at eksplosjonene skyldtes sabotasje. Men det er fortsatt uklart hvilket land eller hvilken gruppering som eventuelt står bak.

Hendelsene etterforskes fremdeles i flere land.

Nå melder Forsvarskommandoen i Danmark at det russiske spesialfartøyet SS-750 ble fotografert nær stedet der rørledningen ble sprengt 22. september i fjor – bare fire dager før eksplosjonen.

Bildene er hemmeligstemplet, men det danske forsvaret bekrefter overfor SVT hva slags fartøy det er snakk om. Skipet skal være spesialisert for å utføre oppdrag på havbunnen og har en miniubåt av typen AS-26 Priz om bord.

– Det mest interessante fartøyet

Den danske patruljebåten tok 26 bilder av det russiske fartøyet.

– Det er utrolig interessant. SS-750 er et spesialfartøy konstruert nettopp for undervannsoperasjoner, sier den svenske forskeren, Russland-kjenneren og etterretningseksperten Joakim von Braun til danske Information.

Avisen har også snakket med Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere ansatt i Forsvarets Efterretningstjeneste, som mener opplysningen kaster lys over det som skjedde i området i dagene før eksplosjonen.

– SS-750 er det mest interessante fartøyet å få bekreftet, da vi vet at dette har kapasitet til å gjennomføre en slik operasjon, sier han.

Slik så det ut da enorme mengder gass boblet opp til overflaten etter eksplosjonene.

Information har tidligere avslørt at den danske Forsvarskommandoen er i besittelse av 112 bilder av russiske fartøyer i området, men det er første gang at forsvaret har bekreftet at det er snakk om det konkrete russiske fartøyet med miniubåten om bord.

Det er foreløpig ikke kjent hva de øvrige 86 bildene er av.

Har undersøkt båt knyttet til ukrainere

Både Danmark, Sverige og Tyskland deltar i etterforskningen av hendelsene ved gassrørledningene. Russland har tidligere rettet hard kritikk mot at de ikke har fått være med på undersøkelsene, men Danmark nektet.

Tyske medier meldte i mars at etterforskere hadde undersøkt en båt som kan ha blitt brukt under aksjonen mot de to rørledningene. Båten skal ha vært leid av et ukrainsk selskap.

New York Times siterte også etterretningskilder i USA som hevdet at en proukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter kan ha stått bak sprengingen.

Putin har avvist dette og fastholder at en eller flere statlige aktører må ha stått bak en så omfattende sabotasjeaksjon.

Den 50 fot lange seilbåten «Andromeda» fotografert i Ruegen i Tyskland. Denne er blitt knyttet til en ukrainsk gruppe.

Gjorde funn ved rørledning

I slutten av mars åpnet Danmark for at det russiske selskapet Gazprom får delta i nye undersøkelser. Gazprom er eieren av Nord Stream 2-ledningen. Beslutningen kom etter et nytt funn like ved rørledningen.

Rett ved Nord Stream 2-gassledningen fant danskene et sylinderformet objekt, ca. 40 cm høy og 10 cm bred. Gjenstanden ble hentet opp av det danske forsvaret 29. mars, på 73 meters dyp, og regnes som ufarlig.

Danskene tror det er en maritim markørbøye, eller røykbøye. Den kan brukes av dykkere til å vise hvor ting befinner seg i sjøen og kan for eksempel sendes opp fra en ubåt.

Spekulasjoner til tross: Hvem som står bak sabotasjen er fremdeles uklart.