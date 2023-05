Verden Jared Leto Han dukket opp som en katt på årets Met Gala. Det er det en grunn til. Flere katter dukket opp på motebransjens «viktigste kveld». Noen dro den ganske langt.

02.05.2023 11:38

Årets Met Gala Met GalaMet Gala er en innsamlingsbegivenhet og gallafest som arrangeres årlig for å støtte Metropolitan of Art’s Costume Institue i New York. Målet er å samle inn penger for Costume Institue, og den markerer også åpningen av deres moteutstilling. byr nok en gang på kreative og hårreisende plagg. Sistnevnte ganske så bokstavelig talt for skuespiller og musiker Jared Leto.

Temaet for årets selskap var «Karl Lagerfeld: En linje av skjønnhet». Så hva har katten med dette å gjøre?

Det var flere tolkninger av hyllesten for tyske Lagerfeld. De fleste av verdens største kjendiser valgte å hente inspirasjon for hans mange designerklær for Chanel, Chloé og Fendi.

Men Lagerfeld var ikke bare kjent for en lang, kritthvit hestehale og haute cotoure haute cotoureEt fransk uttrykk om skreddesrydde, luksuriøse og unike klær laget av kjente designere og motehus. -design. Han var også berømt for en spesiell og hårete venn.

Katteinfluenseren Choupette Lagerfeld.

Det ryktes at Jared Leto skal spille Karl Lagerfeld i en kommende film. Spekulasjonene fortsetter å svirre etter kattedrakten. Foto: Andrew Kelly, Reuters / NTB Også artisten Doja Cat hadde nøkkelordet «katt» for antrekket. Foto: Andrew Kelly, Reuters / NTB

Katten med egen agent

Burmeseren er en av verdens største kjendiskatter, med nesten 200.000 instagram-følgere og egen agent. Følgerne fortsetter å stige i skrivende stund. Instagramkontoen er fortsatt aktiv etter at Lagerfeld døde i 2019, 85 år gammel.

Så da verdens største kjendiser skulle hylle Lagerfeld, var kattetema blant flere. Artisten Doja Cat dukket opp med katteører i en lang, hvit havfrue-kjole.

Men «30 seconds to mars»- vokalisten tok kanskje kaken med et kostyme verdig en elegant barnebursdag.