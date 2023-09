Kl. 18.43 onsdag kveld: En 18-åring ble skutt og drept på en idrettsplass i Stockholm, rett ved der barn trente fotball. Like før midnatt, natt til torsdag: To personer ble skutt utendørs i et boligområdet i Stockholm. En av dem døde av skadene. Kl. 03.45, torsdag morgen: En voldsom eksplosjon i et bolighus i Uppsala tar livet av en kvinne i midten av 20-årene. 11 personer skutt og drept på én måned. «Det verste man kan forestille seg i et åpent samfunn»

Hvordan kunne det gå så galt? spør svenskene. Polititopp sier de advarte for lenge siden. Men at de ikke ble hørt.

Publisert: 28.09.2023 12:51 | Oppdatert: 28.09.2023 13:06

På mindre enn 12 timer fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen døde tre personer i skyting og sprengninger på tre ulike steder i Uppsala og Stockholm:

En 18-åring ble skutt og drept på en idrettsplass på Mälarhøyden sør for Stockholm. Barn som trente fotball gjemte seg i garderobene mens skuddvekslingen pågikk utenfor. Tenåringen som ble drept, skal ha hatt koblinger til det kriminelle nettverket Foxtrot

Så døde én mann i en skuttveksling i Jordbro, også utenfor Stockholm. En mann ble skadet.

Like før klokken 4 natt til torsdag lød en voldsom eksplosjon i et villaområde i Storvreta utenfor Uppsala. En kvinne i midten av 20-årene døde i eksplosjonen som fullstendig ødela boligen. Ifølge Aftonbladet var ikke kvinnen målet for udåden. Derimot skal en nabo, som ikke var hjemme, ha koblinger til Foxtrot-nettverket, skriver Aftonbladet.

Nå prøver svenskene å finne ut hvordan de havnet her.

Gjengvolden i Sverige har nådd et nytt nivå. Og ett navn går igjen: Den kurdiske reven, en mann som skal ha ambisjoner om å bli en skandinavisk Pablo Escobar. Hør podkasten Forklart her:

Går på slektninger

– Etter smellet ble det helt stille en stund. Så hørte jeg skrik, så jeg åpnet vinduet. Da hørte jeg grusomme skrik. Det var panikk, skrekk og fortvilet gråt, forteller en nabo til Dagens Nyheter. Naboen våknet av eksplosjonen i Uppsala natt til torsdag.

Etter at gjengkriminaliteten tok av i Sverige, har svensk politi laget månedlige oversikter over antall drap og sprengninger. Det har ikke vært flere skytedrap på fire år, skriver SVT.

I tillegg har altså en kvinne dødd som følge av en eksplosjon. Det er svært uvanlig.

– Det siste døgnet er det verste man kan forestille seg i et åpent, fritt samfunn, sier justisminister Gunnar Strömmer til TV4.

Tidligere var det oftest personer som var involvert i det kriminelle miljøet som ble offer i gjengkrigen. Det som er nytt nå, er at slektninger til gjengkriminelle blir drept eller forsøkt drept, ofte som del av en hevnspiral.

Ikke mulighet til å beskytte

Politiet sier at de ikke har sjanse til å beskytte alle som potensielt kan bli mål for gjengkrigen.

Flere som ikke har noe med gjengkriminaliteten å gjøre, er blitt drept. SVT har gjort en kartlegging som viser at minst syv av dem som er blitt drept i gjengvolden det siste året, ikke hadde noe med konflikten å gjøre. I tillegg er 11 utenforstående blitt skadet fysisk.

Drapsbølgen i september forklares med at det har oppstått en blodig, intern konflikt i et av de mektigste kriminelle nettverkene i Sverige, Foxtrot. Nettverket ledes av Uppsala-mannen Rawa Majid, som går under kallenavnet «Den kurdiske reven». Han gjemmer seg i utlandet og får tenåringer til å utføre drap og sprengninger i Sverige, ifølge politiet.

Rawa Majid, også kalt Den kurdiske reven, blir utpekt som en av de viktigste aktørene bak voldsbølgen. Det skal ha oppstått en intern konflikt i det kriminelle nettverket han leder. Vis mer

Polititopp: Et naivt samfunn

Gjengkriminaliteten var sak nummer én før valget i Sverige i fjor. Høyresiden, som vant valget, lovet å sette inn hard lut for å få bukt med skytingen og sprengningen. Men hittil har det gått fra vondt til verre, og politikerne skylder på hverandre.

Den svært erfarne politimesteren Carin Götblad legger ikke noe imellom. Hun sier at de så starten på problemene for mange år siden og slo alarm alt i 2010.

– Vi så det komme. Men det var ikke så ille da. Men da lyttet man ikke, sier Götblad i et intervju med Dagens Nyheter.

I 2010 sto hun i spissen for en utredning på oppdrag fra den daværende borgerligere regjeringen. Der kom de med en rekke forslag for å forhindre rekruttering til gjengene, spesielt blant unge gutter i utsatte områder. Mange av forslagene er de samme som er på bordet nå.

Men mange av forslagene ble lagt i skuffen eller forsvant etter kort tid.

– Hadde man gjennomført det, hadde vi ikke trengt å være i den situasjonen vi er i, i dag. Det er jeg overbevist om, sier hun.

Polititoppen er spesielt opptatt av et forslag hun kalte «prosjekt pojke». Det skulle gå direkte på gutter i utsatte områder som hverken er i skole eller jobb.

Götblad er nå politimester ved den nasjonale operative enheten i politiet. Hun sier at store grupper lever på utsiden av samfunnet, men at de fleste ikke merker noe til det.

– Det er først når det blir så påtakelig og ikke kan ses bort fra, at man reagerer. Vi har et naivt samfunn og en naiv lovgivning. Det har blitt gjort altfor lite av tidligere regjeringer. Nå er det veldig mye på gang, og det er bra, sier hun til Dagens Nyheter.

Fakta 11 personer skutt og drept i september 7. september: Kvinne i 60-årene skytes i hjemmet sitt i Gränby i Uppsala. En 15-åring og en 17-åring pågripes. Kvinnen er moren til en gjengkriminell kalt «Jordgubben». Han tilhører nettverket Foxtrot, men skal ha røket uklar med lederen Rawa Majid (Den kurdiske reven). 11. september: 13-åring skutt i hodet og dumpet i et skogholt i Haninge. Han var ikke kjent av politiet fra tidligere. 12. september: Mann i 20-årene skytes i Sollentuna. 12. september: Mann skutt i trappeoppgang i Sala backe i Uppsala. Han var på vei til jobben i hjemmetjenesten. Ifølge Aftonbladet var ugjerningen trolig rettet mot en annen person, som er i slekt med Rawa Majid. 13. september: 19-åring skytes i Vasastaden i Stockholm. 14. september: Tenåring skytes i Västertorp sør i Stockholm. 16. september: 39-åring skytes i Råcksta vest i Stockholm. 21. september: To personer blir drept når det åpnes ild mot personer på en pub i Sandviken nord for Stockholm. En mann i 20-årene og en 71-åring dør. 27. september: En 18-åring skytes og drepes på en idrettsplass midt under en fotballtrening på Mälarhøyden i Stockholm. 27. september: To menn blir skutt, en av dem dør, i Jordbro sør for Stockholm. I tillegg til skytedrapene døde en kvinne i 20-årene etter en kraftig eksplosjon i Uppsala natt til torsdag. Hun har ingen kobling til gjengkriminalitet. Kilde: Aftonbladet Vis mer

– Ble sammenlignet med Stasi

Også to tidligere justisministere er intervjuet av samme avis og konfrontert med utviklingen. Sverige er blitt beskyldt for å ha berøringsangst overfor problemer knyttet til innvandring.

– Det er klart jeg tar selvkritikk for at vi ikke gjorde med mer integrasjonen, sier den tidligere justisministeren Thomas Bodström til Dagens Nyheter. Han var justisminister for sosialdemokratene i perioden 2000–2006.

Men han sier at han i mediene ble sammenlignet med Stasi, det beryktede hemmelige politiet i DDR, da han foreslo å gi politiet tøffere verktøy.

Også tidligere Beatrice Ask, som var justisminister for Moderaterna fra 2006 til 2014, minnes at debatten var mer forsiktig rundt om problemene man så.

– Det fantes politikere som var ute og snakket om alvoret i dette, men det var ikke helt ok å snakke om, sier Ask til Dagens Nyheter.

Hun sier at hun tok flere initiativ mot organisert kriminalitet i sin tid i justisministerposten.

– Man burde kanskje gjort mer for å ta tak i de unge som begår kriminalitet. Men vi gjorde faktisk kraftfulle initiativ og det var ikke ukontroversielt, sier Ask nå.

Hun sier at hun ikke tror noen for ti år siden kunne forestilt seg at 13-åringer skulle gå rundt med skytevåpen, slik man ser nå.

Politisjefen Jale Poljarevius i Uppsala sier at han ikke ser noen tegn til at volden vil avta. Han er etterretningssjef ved politiregionen som omfatter Uppsala.

– Ingenting peker mot at dette kommer til å avta, sa han til Sveriges Radio torsdag morgen.