Pågrepet av norske myndigheter. Historien til Wagner-avhopperen slår sprekker.

Hadde Wagner-avhopperen nok militær erfaring til å bli leder i Wagner? Det er en av mange ubesvarte spørsmål i hans historie.

Den påståtte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev ble søndag pågrepet av norsk politi. Selv hevder han at han skal utleveres.

23.01.2023 12:31

Andrej Medvedev er pågrepet av norsk politi. Det ble kjent mandag formiddag. Det bekreftes også av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Gulaga.net på Telegram. Dette er organisasjonen som har bistått Medvedev de siste månedene.

Bak Gulaga.net står den russiske aktivisten Vladmir Osjesjkin. Han er mannen som har formidlet fortellingen til den påståtte Wagner-avhopperen.

– Sikkerhetsoffiserer som tidligere voktet Andrej Medvedev i en villa i utkanten av Oslo, pågrep ham søndag kveld, satt ham i håndjern og informerte ham om at han ble returnert til et interneringssenter for påfølgende deportasjon, ifølge Telegram-kanalen.

Politiet bekrefter at Medvedev ble pågrepet søndag etter utlendingsloven. Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med advokat Brynjulf Risnes, men han har ikke besvart våre forespørsler.

Politiets utlendingsenhet (PU) sier til Aftenposten at Medvedev er pågrepet etter utlendingsloven. Det vurderes om han skal fremstilles for internering.

Kripos bekrefter også mandag at det er gjennomført avhør av russeren. De vil ikke gå inn på hva han har forklart, men de sier han fortsatt har status som vitne.

Er hans historie i ferd med å rakne?

