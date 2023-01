Her kommer Putin med et stikk til Wagner-lederen. Nå er det maktkamp i Russland.

Den russiske presidenten kommenterte plutselig situasjonen i Ukraina. Det han sa, er et tegn på maktkamp, mener eksperter.

Vladimir Putin kom i helgen med et stikk til Wagner-lederen.

18.01.2023 22:41 Oppdatert 19.01.2023 05:41

På en flyplass i Basjkortostan i nydelig vintervær gir Vladimir Putin et sjeldent intervju søndag. Han er svært fornøyd med at Russland har tatt kontroll over den lille byen Soledar i Ukraina. Han takker det russiske forsvarsdepartementet for seieren.

Intervjuet er spesielt av to grunner:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn