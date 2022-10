NYT: USA mener Ukraina sto bak bilbomben som drepte russisk nasjonalist

Amerikansk etterretning mener ukrainske tjenestemenn ga tillatelse til bombeangrepet mot den russiske nasjonalisten Darja Dugina.

Et veggmaleri av Darja Dugina i Beograd i Serbia.

Det skriver New York Times arrow-outward-link .

Ifølge avisen mener amerikanske etterretningsbyråer at deler av den ukrainske regjeringen godkjente bilbombeangrepet som drepte Dugina i Moskva 20. august.

Ikke navngitte amerikanske tjenestemenn sier til avisen at USA ikke på noen som helst måte var innblandet i angrepet, hverken i form av etterretning eller annen støtte.

Amerikansk etterretning skal ikke ha vært klar over attentatplanene på forhånd og ville vært imot angrepet hvis de var blitt spurt om råd.

Datter av kjent høyrenasjonalist

Dugina var datter av Aleksandr Dugin, en kjent høyrenasjonalistisk akademiker.

Han er blitt omtalt som en viktig inspirasjonskilde for president Vladimir Putin. Det er strid om hans egentlige innflytelse.

Darja Dugina jobbet som journalist for statskontrollerte russiske TV-kanaler. Hun var et kjent fjes for russere flest. I likhet med sin far støttet hun helhjertet opp om Russlands krig mot Ukraina.

Dugina ble drept av en bombe da hun var på vei hjem fra en festival i farens bil. Det har derfor blitt spekulert på om faren var det egentlige målet for attentatet. Noen amerikanske tjenestemenn mistenker at dette var tilfellet, ifølge New York Times.

Ukraina avviser

Ukrainske myndigheter avviste at de sto bak attentatet mot Dugina like etter at hun ble drept. Ukrainske tjenestemenn har ifølge New York Times gjentatt avvisningen etter at de ble informert om hvordan amerikansk etterretning ser på saken.

Amerikansk etterretning skal ha delt sin vurdering med USAs regjering i forrige uke.

Etterretningsbyråene oppgir at de er imot slike attentater. Dette i frykt for at Russland kan hevne seg ved å gjennomføre lignende angrep mot sentrale ukrainske politikere. De skal også være frustrert over Ukrainas hemmelighold, spesielt når det gjelder operasjoner på russisk territorium.