Kinas fallende priser kan være et større problem enn USAs inflasjon

– Vi ser slutten på Kinas økonomiske mirakel, mener ekspert. Økende spenning mellom USA og Kina kan gjøre problemene enda større.

Forretningsstrøket i Beijing en regnværsdag. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

USAs president Joe Biden innskrenket onsdag amerikanske selskapers mulighet til å investere i kinesisk utvikling av mikrobrikker og kunstig intelligens.

Motivet er sikkerhet, ikke økonomi, ifølge Biden-administrasjonen.

Målet er angivelig å hindre at amerikanske investeringer bidrar til å styrke det kinesiske militæret.

Kinas ambassade i Washington var raskt ute med å kritisere Bidens beslutning.

– Begrensningene kan medføre alvorlig undergraving av kinesiske og amerikanske selskapers interesser og deres investorer. Kina kommer til å følge situasjonen tett og beskytte våre rettigheter og interesser på bestemt vis, sier en talsmann for ambassaden, Liu Pengyu.

Samtidig hevder Kinas utenriksdepartement at USA bedriver «antiglobalisering».

To helt forskjellige problemer

USA og Kina ligger an til å gli enda lengre fra hverandre etter dette forbudet, skriver The Wall Street Journal.

USA og Kina er verdens to største økonomier. Begge sliter allerede, men på to helt ulike måter.

USA har hatt sterkt stigende priser de siste 18 månedene. Inflasjonen ligger langt over målet på 2 prosent.

Kina står overfor et annet problem: deflasjon. Ifølge offisiell statistikk har prisene sunket med 0,3 prosent det siste året.

USA har et stramt arbeidsmarked. Det finnes flere ledige jobber enn det er folk som er arbeidsledige.

Kina sliter med høy arbeidsledighet, særlig for unge mennesker. Ledigheten blant folk i alderen 16–24 år var i juni på 21 prosent.

En agent som tilbyr arbeid diskuterer med arbeidssøkere ved markedet for dagjobber i Majuqiao, en bydel i Beijing. Vis mer

Veksten i de to landene er omtrent lik. Kina har et offisielt mål om 5 prosents vekst i år. Men det er sammenlignet med et covid-svekket 2022. Den egentlige veksten er nærmere 3 prosent, ifølge Bloomberg. Bare litt over de 2,5 prosents vekst som spås for USA i år.

For Kina, som i snitt har ligget på 9 prosents vekst hvert år siden 1978, er det elendige tall.

– Kinas fallende priser er et større problem enn USAs inflasjon, konkluderer Washington Posts kommentator Adam Taylor.

– Slutten på Kinas økonomiske mirakel

Svikten knyttes til håndteringen av covid-19. Kina innførte svært strenge restriksjoner og ventet lenge med å slippe opp. Først denne uken har Kina opphevet covid-19-forbudet mot utenlandsreiser til mer enn 70 land.

Da Kina først slapp opp på de fleste restriksjonene mot slutten av året i fjor, var det på en brå og kaotisk måte.

Vi ser nå slutten på Kinas økonomiske mirakel, skriver den amerikanske økonomen Adam Posen i Foreign Affairs. Han knytter strenge covid-19-regler til økende økonomisk angst. Det får folk til å holde på pengene sine, til tross for lav rente, hvilket fører til deflasjon.

Kan bli verre enn Japans nedtur

Kinas økonomiske problemer er blitt sammenlignet med det som skjedde i Japan. Gjennom 70- og 80-tallet trodde mange at Japan var i ferd med å ta over det amerikanske hegemoniet. Men på 90-tallet møtte den japanske økonomien veggen. Det som fulgte, var flere tiår med stagnasjon og deflasjon.

Man skal riktignok være forsiktig med å sammenligne Kina og Japan, påpeker Washington Post.

Kina har en ti ganger så stor befolkning.

Justert for kjøpekraft er Kinas økonomi allerede større enn USAs.

Japans økonomi var aldri større enn halve USAs økonomi. Landet har i dag et nasjonalprodukt som bare er litt større enn det California har alene.

Japan er i motsetning til Kina et demokrati.

Men det kan gjøre nedturen enda større for Kina.

Paul Krugman, økonom og kommentator i The New York Times, argumenterte nylig for at Japan hadde lykkes ganske bra med overgangen fra et ungt til et aldrende samfunn. Kina står overfor den samme utfordringen, og det er ikke sikkert de klarer det like bra, mener Krugman.

– Det er ikke sannsynlig at Kina blir det neste Japan, i økonomisk forstand. Det kommer trolig til å gå verre, skriver han.