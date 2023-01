USAs ytre høyre mobiliserer for å redde hvalene

Tucker Carlson er ikke kjent som en ivrig miljøverner, men de siste dagene har han kjempet hvalenes sak.

Den 13. februar fløt denne knølhvalen i land på en strand i New Jersey.

30.01.2023 09:55

De to siste månedene har ni hvaler svømt på land i New York og New Jersey. De siste årene har det vært en økning i antallet hvaler som svømmer opp på strendene og dør langs USAs østkyst.

Flere miljøorganisasjoner som kjemper mot vindmøller utenfor kysten, hevder at det er vindmøller som forstyrrer hvalene.

De får full støtte fra den største stjernen på Fox News. For Tucker Carlson er det en ny rolle å alliere seg med miljøvernere. Men han har lang erfaring når det gjelder å latterliggjøre klimapolitikk og fornybar energi.

Nylig minnet han seerne sine om hvordan politiske motstandere pleide å snakke om å redde hvalene.

– Vi lo av dem, men det var litt kult, sa han.

I det siste har han hatt et fast innslag på programmet sitt med overskriften «Bidens utryddelse av hvaler».

Tucker Carlson er godt plassert på ytre høyre fløy i amerikansk politikk. Her er han sammen med tidligere president Donald Trump og kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene.

Støtte fra tungvekter

Vindmøller til havs fører til splid i amerikansk miljøbevegelse. Organisasjonene som prioriterer kamp mot klimautslipp vil ha ren energi fra møllene. Miljøvernere som er mest opptatt av den lokale naturen er motstander av inngrep like utenfor kysten.

De sistnevnte får nå drahjelp fra en av USAs største TV-personligheter. Tucker Carlson leder det mest sette nyhetsprogrammet på amerikansk kabel-TV. På det meste har han over 4 millioner seere.

Blant annet har han hevdet at vindmøller til havs er «vår tids DDT». Fra 1940 til 1960 ble DDT brukt som sprøytemiddel i landbruket. Nå er det forbudt i de fleste land på grunn av de langsiktige miljøskadene.

Cindy Zipf har fått uventet støtte i kampen mot vindmøller.

Mangler bevis

– Bølgen av døde hvaler i havet gjør at alarmen går, sier Cindy Zipf til Fox News.

Hun leder Clean Ocean Action og snakker på vegne av flere lokale miljøorganisasjoner. Ifølge Zipf er det mange, unge hvaler som dør, uten at man vet hvorfor. Hun mener at det eneste som har endret seg i havet utenfor kysten er vindmøllene.

Men hun innrømmer at det ikke finnes konkrete bevis.

CNN har snakket med forskere som avviser at det er vindmøllene som har skylden. Siden 2016 har de undersøkt 178 døde hvaler. Av disse fant man at 40 prosent av dem døde etter å ha kollidert med båter eller viklet seg inn i tau og fiskegarn.

I forrige uke kom det føderale direktoratet for havenergi på banen. Deres eksperter hevdet at det ikke finnes bevis for at vindmøllene forstyrrer hvalene.

Politisk mobilisering

For Cindy Zipf og miljøorganisasjonene hun samarbeider med der det uvanlig å få støtte fra en mann som Tucker Carlson. Avisen Politico kaller det et uvanlig par.

Carlson har fått med seg seks republikanske kongressrepresentanter. De fremste av dem er Jeff van Drew fra New Jersey. Han krever at utbyggingen langs kysten stanses umiddelbart, mens man utreder konsekvenser for fiskeriene og miljøet.

Foreløpig er det ikke vindmøller utenfor New Jersey. Men de siste årene har det vært høy aktivitet når det gjelder sonar og kartlegging av havbunnen. Danske Ørsted har planer om en stor vindpark i Atlanteren utenfor New Jersey.

Rosie Moore har i oppgave å forklare seerne hvordan vindmøller truer hvalen.

Carlson har egen ekspert

Tucker Carlson får også hjelp fra en forsker. Han har gitt solid oppmerksomhet til Rosie Moore. Hun er 26 år gammel og kaller seg selv «verdens heiteste forsker, som driver med alligatorbryting og er modell på si».

Carlson stilte spørsmål som «for å redde verden skal vi drepe hvaler, det virker ikke rettferdig?»

Moore forklarte at det særlig er lyd og andre forstyrrelser som kan virke inn på hvalenes evne til å navigere som er problemet.