Reagerer på arrestasjoner i London: – Alarmerende

Politiet har lav toleranse for protester lørdag. Det skaper bekymring for ytringsfriheten.

Politiet arresterer en «Just Stop Oil»-demonstrant i forkant av kroningen av kong Charles III.

06.05.2023 12:20 Oppdatert 06.05.2023 13:37

En rekke anti-monarkidemonstranter er arrestert av politiet under kroningen av kong Charles III i London lørdag.

Menneskerett

Arrestasjonene bekymrer menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

– Dette er utrolig alarmerende, sier organisasjonens Storbritannia-direktør Yasmine Ahmed i en uttalelse, ifølge AFP.

– Dette er noe du kunne forventet å se i Moskva, ikke London, sier hun.

Retten til å demonstrere og å ytre det en mener er en menneskerett. Lørdag har politiet i London varslet at de har lav terskel for å slå ned på uroligheter.

Folk demonstrerer mot det britiske monarkiet. Foto: Jon Super, AP / NTB

– Dystopisk mareritt

– Så mye betyr retten til fredfulle demonstrasjoner, skriver kampanjegruppen bak «Not my king»-bannerne på Twitter. Saken er omtalt av BBC.

Ifølge gruppen fikk de ingen forklaring av politiet av hvorfor demonstranter ble arrestert.

– For å være ærlig ville vi aldri få lov til å vise oss her. De visste at vi kom, og de kom til å finne en måte å stoppe oss på, har demonstranten Matt Turnbull sagt til BBC. Han ble senere sett med håndjern på, ifølge kanalen.

En talsperson for Just Stop Oil er rystet over politiets reaksjoner etter at fem av deres demonstranter ble arrestert.

– Dette er et dystopisk mareritt, sier vedkommende i en uttalelse ifølge BBC.

– Uheldig

«Vår toleranse for forstyrrelser, gjennom protester eller på andre måter, vil være lav. De som underminerer feiringen, vil møte en robust respons,» skrev det britiske politiet på Twitter på fredag.

Uttalelsen har møtt kritikk i sosiale medier.

Også jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf reagerer.

– Det er såpass uklart ha det betyr. Hva slags protester? Hva regnes som underminering? Dette er egnet til å ha en nedkjølende effekt også på lovlige ytringer og demonstrasjoner. Den type vage uttrykk for potensiell maktbruk fra politiet er uheldig, sier hun til Aftenposten.

– De konkrete sikkerhetsvurderingene politiet foretar, er det vanskelig å vurdere fra utsiden. Utgangspunktet er helt klart: fredelige demonstrasjoner er ikke bare tillatt, men sterkt vernet av demonstrasjons- og ytringsfriheten.

2000 antimonarkister

Politiet har beslaglagt hundrevis av gule plakater med teksten «Not my king».

Også lydutstyr som demonstrantene planla å bruke i markeringen, har politiet beslaglagt.

Blant demonstrantene er også norske antimonartister til stede i London, sammen med likesinnede fra blant annet Sverige og Nederland, skriver The Guardian.

Ca. 2000 antimonartister har samlet seg ved Nelson-statuen på Trafalgar Square, ifølge avisen.