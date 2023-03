Nye protester i Athen etter togulykke

Tusener av mennesker samlet seg søndag til nye protester mot greske myndigheter etter den voldsomme togulykken som kostet 57 mennesker livet. Demonstranter mener at jernbanearbeideren som er siktet er blitt en syndebukk.

Tusenvis av demonstranter samlet seg ved Syntagmaplassen i Athen søndag.

05.03.2023 19:04

Noen demonstranter satte fyr på søppelcontainere og kastet molotovcocktails, mens politiet svarte med tåregass og sjokkgranater og ryddet Syntagmaplassen i Athen for folk på få minutter.

Ifølge politiet hadde 12.000 mennesker møtt frem på den store plassen foran den greske nasjonalforsamlingen for å kreve at myndighetene tar ansvar for togulykken som kostet minst 57 menneskeliv tirsdag.

Mange av demonstrantene er studenter og jernbanearbeidere. Flere av de som omkom i ulykken, var studenter på vei tilbake til universitetene etter en langhelg.

Imens var bildene fra Rapsani stasjon, som ligger nær ulykkesstedet, mer fredelige:

Lokalbefolkningen etterlot røde og hvite nelliker og tente lys langs skinnegangen. I storbyen Larissa samlet etterlatte seg til en minnemarkering.

Se flere bilder fra demonstrasjonene og ulykken:

forrige





























fullskjerm neste 1 av 14 Foto: Aggelos Barai / AP / NTB

Statsministeren ber om unnskyldning

Statsminister Kyriakos Mitsotakis ba søndag ofrenes pårørende om tilgivelse etter togulykken, som er den verste i nyere gresk historie. Han sier også at hvis et automatisk signalsystem hadde vært på plass, slik det skulle ha vært, ville ulykken trolig ikke kunnet skje.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis fikk se det enorme skadeomfanget på ulykkesstedet 1. mars.

Over hele Hellas har det vært store protester etter tirsdagens kollisjon mellom et passasjertog og et godstog.

Mye av raseriet har vært rettet mot jernbaneselskapet og myndighetenes manglende evne til å drifte landets jernbanenett på forsvarlig vis.

Les også Togulykken i Hellas: Toget fikk beskjed om å kjøre på rødt

Jernbanearbeidere har også lagt ned arbeidet i perioder siden onsdag for å demonstrere mot kostnadskutt og manglende investering i jernbanenettet.

Mitsotakis lover at regjeringen snart skal ta grep og be om hjelp for å bedre sikkerheten på jernbanen.

Stasjonsmesteren varetektsfengslet – demonstranter mener han er syndebukk

Stasjonsmesteren i Larissa har tatt på seg ansvaret for at de to togsettene befant seg på det samme sporet og kolliderte.

Et oppsiktsvekkende lydopptak publisert av CNN dokumenter hvordan stasjonsmesteren instruerer det ene toget om å kjøre på rødt lys.

59-åringen ble pågrepet kort tid etter ulykken og er siktet for uaktsomt drap. Blir han funnet skyldig, kan dette gi livsvarig fengsel. Men forsvareren hans mener at andre også må ta sin del av ansvaret.

Deler av ulykkesstedet fotografert med drone 3. mars.

Mannen ble søndag fremstilt for varetektsfengsling.

Ifølge den greske kringkasteren ERT hadde stasjonsmesteren begynt i jobben bare 40 dager tidligere, og det etter kun tre måneders opplæring. Han var også alene på stasjonen, til tross for at det var en travel dag med mye togtrafikk etter langhelgen.

The New York Times skriver at jernbanearbeidere har hevdet at et signallys alltid sto på rødt. Stasjonsmesterne skal ha varslet om kommende tog via sambandsradioer.

Den greske jernbanen er preget av mange år med dårlig vedlikehold på grunn av problemene med den greske statsøkonomien.

Mens myndighetene beskriver togulykken som et tragisk resultat av menneskelig svikt, har demonstrantene en annen oppfatning. De skylder mangeårig neglisjering av sikkerhet ved jernbanen for ulykken og anklager myndighetene for å ha gitt stasjonsmesteren rollen som syndebukk.

– De ønsker å si at dette er én manns feil. Men det er en regjering av mordere, uttalte Antonis Bompotis til New York Times. Han var en av mange hundre demonstranter i Larissa i helgen.