Hverdag og jakt på krigsforbrytelser i frigjorte Kherson

Torturkamre, landminer og lik: De første dryppene fra nylig frigjorte Kherson avdekker russernes brutalitet. Samtidig forsøker innbyggerne å finne tilbake til en slags hverdag.

Innbyggerne i Kherson strømmer til sentrum av byen, der noen har satt opp strømaggregater som gjør det mulig å få ladet mobiltelefoner og annet småelektrisk.

21. nov. 2022 22:44 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at russiske styrker nylig ble presset ut av Kherson, har det kommet flere små drypp om hvordan livet under okkupantene har vært. Mandag sa ukrainske myndigheter at de til nå har avdekket fire åsteder i Kherson hvor de mener russerne har torturert ukrainere.

– Flere metoder for tortur samt fysisk og psykologi vold ble utført, skriver ukrainske myndigheter i en uttalelse mandag.

Russiske myndigheter nekter for enhver anklage for mishandling av både sivile og militære. De anklager samtidig Ukraina for å iscenesette krigsforbrytelser i områder hvor russerne tidligere okkuperte.

Dette bildet skal vise det ukrainske myndigheter omtaler som et tortur- og avhørsrom som ble brukt av russiske okkupasjonsstyrker i Kherson. Foto: MURAD SEZER / REUTERS En mann sykler forbi en ødelagt McDonald’s-restaurant i Kherson. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Krigsforbrytelser og drap på sivile tidligere

De trekker her frem Butsja like ved Kyiv, der et stort antall sivile ble funnet drept etter at russerne ble presset ut fra området i vår. Det foreligger omfattende dokumentasjon på at Russland sto bak, men regimet har hele tiden nektet for dette.

Bildene som kom fra Butsja rystet verden og viste for alvor hvor langt Russland var villig til å gå i landets angrepskrig mot Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj omtalte det som et folkemord.

Nå er frykten for lignende funn i Kherson. Russerne hadde okkupert området i åtte måneder da de ble presset ut.

Like før helgen sa Ukrainas innenriksminister Deny Monastyrsky at de hadde funnet 63 lik i Kherson-regionen som bar tegn på å ha blitt torturert.

Han fryktet da at antallet ville øke.

– Vi har bare nettopp startet arbeidet. Mange flere vil bli funnet, sa Monastyrsky, ifølge Reuters da.

Mangel på vann er en av mange utfordringer i Kherson. Her fyller innbyggere opp vanntanker fra en lokal vannstasjon.

– Barbarisk

President Volodymyr Zelenskyj sa søndag at de hadde avdekket mer enn 400 kriminelle handlinger i Kherson. Russerne hadde etterlatt lik, ødelagt infrastruktur og lagt igjen landminer.

Zelenskyj omtalte det de så som «like barbariske metoder» som man har sett andre steder.

Det var mye følelser da det første toget fra Kyiv ankom Kherson siden russerne tok byen. Foto: Sam Mednick / Ap I ruinene av hjemmet i Kherson-regionen, ser Lidiia (60) etter tingene hennes. Foto: Stringer / REUTERS

Kherson-regionen var et av de første russerne okkuperte da de innledet angrepskrigen mot Ukraina. Den har vært det eneste fotfestet til Russland på elven Dnipros vestlige bredde. Kherson har derfor hatt stor symbolsk og strategisk betydning.

Byen hadde før krigen i underkant av 300.000 innbyggere. Det er også den eneste regionale hovedstaden Russland klarte å okkupere etter invasjonen 24. februar.

Frigjort, ikke fri

I de nylig frigjorte delene av Ukraina bes sivile nå om evakuere vestover i landet. Årsaken er at vinteren er på vei og at det er svært usikkert hvor stabil leveranse av vann, varme og strøm det er mulig å få på plass de neste ukene. Russerne ødela mye infrastruktur før de dro.

Ved torget i Kherson var det mange som prøvde å lade telefonen, hente drikkevann og ringe til slektninger etter russerne dro. Foto: Efrem Lukatsky / Ap En Starlink-terminal brukes for å gi internettdekning i Kherson, siden det fremdeles er mangel på mobildekning. Foto: Stringer / REUTERS

Kombinert med trusselen for russisk bombardement, gjør at myndigheten frykter området blir ubeboelig til vinteren.

Russerne har målrettet angrepet det ukrainske strømnettet og strømproduksjonen i flere uker. Ifølge den ukrainske ekvivalenten til Statnett, er 40 prosent av strømnettet og produksjonen skadet.

Dette har ført til lange perioder med strømstans.

Kundene strømmen til da den ukrainske supermarkedkjeden ATB åpnet igjen etter russerne hadde dratt. Foto: MURAD SEZER / REUTERS Etter måneder med mangel på det meste var det lang kø for å igjen kunne handle dagligvarer. Foto: MURAD SEZER / REUTERS

Samtidig er det også noen lyspunkter og tegn til at noen nye drypp av hverdag kommer på plass.

Nylig åpnet et av de ukrainske supermarkedene i Kherson som har vært stengt siden den russiske invasjonen. Pent pyntet med gule og blå ballonger, var det lange køer for ferskt brød og andre varer som det har vært mangel på i lang tid.

Ukraina anklages også for krigsforbrytelser

Russiske myndigheter har på sin side anklaget ukrainerne for krigsforbrytelser andre steder i landet.

Bakgrunnen er en video som skal vise russiske soldater som ser ut til å overgi seg til ukrainerne. I klippet ser man en rekke russiske soldater komme ut av et skjulested med hendene i været og legge seg på bakken med ansiktet ned. Så stormer én russisk soldat ut av bygningen og åpner ild mot de ukrainske soldatene, som har tatt stilling med mitraljøse mot utgangen.

Klippet avbrytes i det russeren løsner skuddene, men en dronevideo tatt litt senere fra samme sted viser at alle de russiske soldatene er skutt og drept.

Spørsmålet er om de russiske soldatene iscenesatte en falsk overgivelse i den hensikt å overrumple og drepe ukrainerne, eller om de ukrainske soldatene henrettet russerne som lå på bakken, selv om disse ikke utgjorde noen trussel. Begge deler regnes som krigsforbrytelser.

New York Times har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon fra hendelsen, som skjedde ved fronten lenger nordøst i Luhansk. Kilder de har snakket med, sier det er tilnærmet umulig å felle en dom ut ifra dette materialet. De trekker dog frem at enkelte av de russiske soldatene er skutt i hodet. Samtidig ligger drepte russiske soldatene på samme måte som de gjorde i klippet før skytingen startet. Det kan ifølge NY Times’ kilder bety at alt skjedde i løpet av kort tid.

Russiske myndigheter sier mandag at det vil straffeforfølge de ansvarlige for hendelsen.

Dmytro Lubinets, Ukrainas kommissær for menneskerettigheter, har et annet syn på det som skjedde. Han sier russerne iscenesatte en overgivelse og åpnet ild mot det ukrainske forsvaret.