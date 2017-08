Washington Post: Amerikansk etterretning tror Nord-Korea lager atomstridshoder for langdistanseraketter

SISTE: Nord-Korea eskalerte atomtrusler vil bli møtt med «ild og raseri som verden aldri har sett maken til», sier USAs president Donald Trump, ifølge AP.

Det skriver The Washington Post.

Analysen konkluderer med at Nord-Korea har krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen. Nemlig å kunne frakte kjernefysiske stridshoder på langdistanseraketter.

Rapporten er utarbeidet av Defense Intelligence Agency (DIA), og kommer rett etter en annen analyse som økte estimatet på hvor mange atombomber landet har til disposisjon, til 60. Noen uavhengige eksperter mener tallet er mye lavere.

Funnene vil sannsynligvis øke bekymringene om at Nord-Korea som en militærmakt utvikler seg langt fortere enn ekspertene forutså.

Det japanske forsvarsdepartementet konkluderte denne uken i en analyse at det foreligger bevis på at Nord-Korea har klart å lage atomhoder små nok til å festes på langdistanseraketter.

Har truet med atomangrep

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Nord-Koreas raketter setter forholdet mellom stormaktene på en kraftig prøve.

I en pressemelding sa USAs utenriksminister Rex Tillerson i en pressemelding at «global handling er nødvendig for å stoppe den globale trusselen».

– Testing av en interkontinental ballistisk missil representerer en ny eskalering av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verdenen, het det videre i pressemeldingen.

Nord-Korea har tidligere denne sommeren truet med å utføre et atomangrep mot USA dersom amerikanerne skulle forsøke å få Kim Jong-un til å gå av.

Uttalelsene kom etter CIA-sjef Mike Pompeo antydet et ønske om regimeskifte i Nord-Korea.

– Skulle USA gjøre det minste forsøk på å avsette vår leder, vil vi svare med et nådeløst angrep i hjertet av USA ved hjelp av atombomber som vi har perfeksjonert over tid, sa en talsperson for det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag. Det meldte det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Advarer mot å overdrive Nord-Korea

Siegfried Hecker anslås å være den siste offentlige tjenestemannen som personlig har inspisert Nord-Koreas atomkraftverk. Fra 2004 til 2010 besøkte han Nord-Korea syv ganger og møtte med nøkkelpersoner i landets våpenprogrammer.

Han anslår atomarsenalet ikke rommer mer enn 20 til 25 bomber, og advarer mot å gjøre Kim Jong-un større enn det han er.

– Å overselge er spesielt farlig. Noen liker å fremstille Kim som å være gal. Det gjør at folk tror fyren ikke kan skremmes. Han er verken gal eller suicidal. Han er heller ikke uforutsigbar, sier han til avisen.

Heckler mener den største trusselen er atomkrig på den koreanske halvøya.

Bruker militær makt om nødvendig

I juli skjøt Nord-Korea en missil som landet i havet i Japans økonomiske sone. Oppskytningen var den 11. så langt i år. Analytikere mente missilet hadde kapasitet til å nå amerikansk jord.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters uttalte en TV-vert på Nord-Koreansk fjernsyn at de nå «har kapasitet til å treffe hvor som helst i verden». De melder også at det er Kim Jong-un som skal ha bestilt testen.

Trump-administrasjonen utelukker ikke militær makt mot Nord-Korea. Under et møte i FNs sikkerhetsråd i april sa USAs utenriksminister Rex Tillerson at USA er villig til å bruke militær makt mot regimet om det skulle bli nødvendig.