Fisker slått bevisstløs av hval i Australia

Skipperen på det 30 fot lange fartøyet forteller at de fem passasjerene og besetningen på to mann plutselig falt i gulvet før båten be løftet klar av vannet.

– Ingen av oss skjønte hva som hendte, sier skipper Oliver Galea til The Sydney Morning Herald.

Galea sier at de ser hval hele tiden, men han har aldri hørt at noe lignende har skjedd. Han la til at noen av passasjerene så det de tror var en knølhval i sjøen etter hendelsen.

Båten var på vei tilbake fra en fisketur utenfor byen Bowen i Queensland, nordøst for Gloucester Island.

Hvert år migrerer knølhval nordover fra Antarktis til varmere klima utenfor Australias kyst for å pare seg og føde. De kan bli opptil 16 meter lange.