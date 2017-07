– DUSTENE i regjeringen sier at de skal trekke seg ut av Euratom (Europas atomenergifellesskap). Det er nær åndssvakt på alle mulige måter.

Dominic Cummings legger ingenting imellom i sin ramsalte kritikk av regjeringens brexit-strategi. På Twitter ber han statsrådene bli kvitt «lastebillassene med møkkaideer som er blitt prakket på oss av regjeringen til Theresa May».

De mest innbitte EU-motstanderne er raske med å stemple kritikere av brexit som «remoaners», det vil si dårlige tapere som bare sutrer og klager og nekter å innse at folket har talt.

Men Cummings kan vanskelig plasseres i en slik bås. Han var direktør i Vote Leave, den offisielle kampanjen for å ta britene ut av EU og blir sett på som hjernen bak vellykkede slagord som «Vote Leave, take back control».

Krangel om exit

Nå mener han at den britiske regjeringen er på ville veier i nøkkelspørsmål om brexit, og han er ikke den eneste som roper høyt.

– Det ser ut til å være mindre konsensus om brexit i Storbritannia i dag enn det var for ett år siden. Uenighetene er kommet helt opp i dagen, sier professor John Curtis ved Strathclyde University til Aftenposten.

Innad i den konservative regjeringen har det brutt ut en åpen strid om brexit og det fremtidige forholdet til Europa. Ministre bruker mediene aktivt til å sverte hverandre i kampen om å ta over for statsminister May og lekker som siler fra interne regjeringsmøter.

– Du må tilbake 15 år for å finne en periode da de konservative undergravet hverandre så brutalt som de gjør nå, sier Tim Bale, professor ved universitetet Queen Mary, til Financial Times.

30-åringen refser EU og vil stanse migrantstrømmen. Om få måneder kan han styre et land.

– Det er ingen som liker oss

I det britiske folk øker bekymringen for hvordan det skal gå i forhandlingene som kan bli avgjørende for Storbritannias fremtid. Den andre forhandlingsrunden fant sted i Brussel denne uken. Innen april 2019 må de være ferdige.

– Vi bruker all tiden på å krangle med oss selv. Hvilken sjanse har vi da mot resten av verden? spør trebarnsmoren Denise Huk (49).

Vi møter henne i Manningtree, et tettsted i distriktet Tendring. Dette var et av de mest EU-skeptiske områdene i Storbritannia ved folkeavstemningen i fjor. 69,5 prosent gjorde som Huk og stemte for å forlate EU.

Brexit, brexit, brexit. Det er alt vi hører

Også dyrebutikkeier Barbara Addis (59) er bekymret.

– Jeg tror EU kommer til å valse rett over oss. Det er ingen som liker oss. Selv irene og skottene har alltid hatet oss, sier hun.

Øystein K. Langberg

Tilliten til at regjeringen vil lose Storbritannia trygt gjennom forhandlingene, har falt betydelig den siste måneden, viser flere målinger.

Kun 34 prosent svarer at de tror statsministeren vil skaffe Storbritannia en god avtale, viser en fersk måling utført av ORB. I februar svarte 47 prosent det samme.

Og på en måling fra selskapet Survation er det bare 16 prosent som sier de synes regjeringen håndterer brexit-prosessen bra. 41 prosent synes det går dårlig.

Ville ha mer penger til skole

Denise Huk tilhører den siste gruppen. Hun jobbet en stund som førskolelærer, men ble syk og er avhengig av det britiske helsevesenet.

REUTERS/Darren Staples

Hun er kritisk til kuttpolitikken som er blitt ført etter finanskrisen, og lot seg overbevise av løftet fra nei-kampanjen om at 350 millioner pund som de hevdet gikk til Brussel hver uke, skulle gå til helsevesenet i stedet.

– Jeg følte meg veldig sikker. Det virket mye bedre å bruke disse pengene på skole og helse her hjemme. Dessuten likte jeg ikke måten David Cameron nærmest mobbet folk på for å få dem til å stemme for å bli. Men nå … Jeg har innsett at jeg tok feil. De hadde ingen plan. I stedet må vi betale en stor regning for å gå ut.

Øystein K. Langberg

Huk står i den gjengrodde hagen bak rekkehuset. I det høye gresset, inni hekken, på taket og under bilene ligger kattene hennes og følger med.

– Det er aldri lett å innrømme feil, men jeg liker ikke retningen dette har tatt. Jeg vil ikke at vi skal bli en liten isolert øy ute i havet. Jeg vil ikke at vi skal forlate det indre markedet.

«Turist, det er du som er terrorist». Spanjoler har fått nok av ferierende utlendinger.

Tror brexit er best for barna

Meningsmålingene viser at selv om flere og flere er skeptiske til måten regjeringen håndterer brexit på, er det relativt få som angrer på valget de tok ved folkeavstemningen i fjor. Det samme sier de fleste vi møter i Manningtree.

Teppelegger Jai Mower (42) tvilte lenge, men til slutt stemte han for å forlate EU. Innvandring ble tungen på vektskålen. Han håper at brexit vil gjøre det vanskeligere for migranter fra Midtøsten og Afrika å nå Storbritannia.

– Det er områder i England hvor engelskmenn er en minoritet. Jeg tror barna mine og barnebarna vil tjene på dette på lang sikt, men vi har nok noen tøffe år foran oss nå. Folk holder igjen på pengene. Vi merker det i bransjen, aktiviteten er lavere, sier Mower.

Øystein K. Langberg

Britisk økonomi har klart seg langt bedre enn mange av de dystreste prognosene anslo, og ledigheten er på det laveste nivået på mange tiår. Samtidig er det mørke skyer på himmelen. Pundet har falt kraftig, noe som har gjort at prisveksten har økt betydelig. Nå er inflasjonen høyere enn lønnsveksten.

– Prisene på det jeg importerer, er gått betydelig opp, men jeg kan ikke heve prisene så mye ut til kundene. Jeg må ta tapet selv, sier dyrebutikkeier Addis.

– Brexit er så kjedelig

Flere av dem vi møter puster tungt bare vi nevner brexit. Ikke bare er de oppgitt over regjeringen, de er lei av alt som har med utmeldingen å gjøre.

– Brexit, brexit, brexit. Det er alt vi hører, sukker David Mann (81).

Han sitter ved havet og tegner båtene som ligger på sandbankene og venter på at tidevannet skal komme tilbake i bukten. Kameraten Michael Norman bistår med skissene.

– Jeg er 85 år og har så kort tid igjen. Jeg orker ikke tenke på brexit hele tiden. Det er så kjedelig, sier han.

Øystein K. Langberg

Exiten fra EU preger nyhetssendinger og spaltemeter hver eneste dag og beslaglegger store ressurser i statsapparatet. Og fortsatt gjenstår det som kan bli årevis med forhandlinger om en skilsmisseavtale, en overgangsavtale og så en ny handelsavtale.

Flere ønsker seg omkamp

Enkelte ønsker seg også en ny kamp om EU-spørsmålet når resultatet av forhandlingene i Brussel er ferdig. Etter statsminister Mays svake valg i juni, har de fått vann på mølla.

– Kampanjen for å stoppe brexit øker tempoet. Det tydeligste tegnet er at det blir mer og mer snakk om en ny folkeavstemning, skriver Gideon Rachman, sjefkommentator for utenriks i Financial Times.

Oppslutningen om en slik idé har vært relativt laber i året etter folkeavstemningen, men den siste måneden har målingene beveget på seg. På julimålingen til byrået Survation er de som ønsker seg en runde to, i flertall.

Veien til en reversering av brexit er imidlertid lang, understreker professor Curtis. Ingen av de to store partiene er for en ny folkeavstemning. Dessuten er det langt fra sikkert at det ville endt med ja til EU-medlemskap.

– Ingen vet akkurat hvor det britiske folk står i dag. Det kan fortsatt være et knapt flertall for utmelding, eller EU-forkjemperne kan ha fått et lite overtak. Men vi har ikke observert noe fundamentalt skifte i folkeopinionen, sier Curtis.

Han tror ikke misnøyen med regjeringen er nok til å flytte et stort antall velgere.

– Når folk først har tatt et valg, ser de alt gjennom et politisk filter. Selv om økonomien skulle svekke seg betydelig, er det ingen garanti for at folk vil tenke «å nei, vi har gjort en feil». EU kan bli beskyldt for behandle Storbritannia unødig hardt, noe som kan styrke folks oppfatning om at det er riktig å gå ut.

Langs havet i Manningtree er motstanden mot en ny folkeavstemning sterk hos flere. Pensjonisten Alan Elvin (69) mener det rett og slett vil være udemokratisk.

– Jeg stemte ja til å bli i EU, men nå må vil respektere folkeviljen. Blir det en ny folkeavstemning, stemmer jeg nei.

