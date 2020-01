De dramatiske bildene viser hvordan det så ut da et kraftig uvær med lyn og torden brøt ut samtidig med vulkanutbruddet på Taal på Filippinene.

De glødende askeskyene fra vulkanen og lynglimtene forvandlet nattehimmelen til et utrolig syn.

Så langt er 80.000 mennesker evakuert etter de voldsomme utbruddene fra vulkanen Taal på Filippinene natt til søndag og mandag.

I løpet av de neste dagene kan over 450.000 mennesker bli tvunget på flukt fordi myndighetene frykter et enda større utbrudd.

Årsaken er et de lever innenfor en sone av 14 kilometer fra vulkanen, som ifølge FN-myndigheter nå er blitt et farlig område å oppholde seg i, ifølge BBC.

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Eliosa Lopez/ Reuters / Scanpix

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Cheslie Andal/ Reuters/ Scanpix

Overraskende raskt utbrudd

– Taals vulkanske aktivitet eskalerte så raskt at det overrasket oss, sa forsker Maria Antonia Bornas ved Institute of Volcanology and Seismology på Filippinene til Reuters.

Men til tross for de dramatiske bildene har vulkanutbruddet så langt egentlig overrasket på en helt annen måte.

Takket være god overvåking og varslingsrutiner fra myndighetenes side er det så langt ikke meldt om noen dødsfall.

Befolkningen ble advart før utbruddet og evakueringen kom raskt i gang.

Dessuten er vulkanutbrudd ikke uvanlig i disse områdene.

De siste 450 årene har det vært minst 34 store utbrudd fra Taal, som er den nest mest aktive vulkanen på Filippinene langs det som kalles «Ring of Fire».

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Eliosa Lopez/ Reuters / Scanpix

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Aske over verden tettest befolkede by

Vind og vær har ført til at det tyngste askenedfallet kom sørvest for vulkanen i områdene Cuenca, Lemery og Batangas.

Men også hovedstaden Manila med over 21 millioner innbyggere i områdene rundt, ble kraftig berørt.

Skoler, offentlige kontorer og butikker måtte stenge mandag da skyer av aske fra utbruddet nådde millionbyen.

Filippinske myndigheter advarte mot helseskadene og pusteproblemer, og oppfordret folk til skaffe ansiktsmasker.

– Folk som blir berørt, rådes til å unngå å puste inn aske og bruke ansiktsmasker av typen N95 eller våte kluter og håndklær når de går ut. Kjørende rådes til å kjøre ekstremt forsiktig siden asken kan føre til dårlig sikt og glatte veier, lyder advarselen fra vulkaninstituttet på Filippinene.

I Manila gikk mange butikker tomme for masker mandag, og myndighetene advarte selgere mot å presse opp prisene for å tjene penger på vulkanutbruddet

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Gerard Carreon / AP

Aaron Favila/ AP / Scanpix

Derfor frykter de et enda større utbrudd

Det er flere årsaker til av vulkanforskerne frykter at det kan bli verre.

– Vi har oppdaget magma. Den er fortsatt dyp og har ennå ikke nådd overflaten. Vi kan forvente et farlig utbrudd når som helst.

Et slik utbrudd kan utløse en tsunami over sjøen rundt vulkanøya, som er et svært populært utfluktssted for turister. Nysgjerrige vulkan-turister er nå en av de største utfordringene til myndighetene, som forsøker å holde folk vekk.

16 turister og guider mistet livet under utbrudd på Whakaari-øya på New Zealand før jul. De som overlevde og klarte å komme unna askeskyen, hadde alle store brannskader.