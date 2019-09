Rakett rammet USAs ambassade i Kabul

Smellet kunne høres rett etter midnatt lokal tid onsdag. Like etter steg det røyk opp fra stedet som ble rammet, og det kunne høres sirener. Inne i ambassaden ble det meldt om et rakettangrep over høyttalerne.

– En eksplosjon forårsaket av en rakett har skjedd på området, lød beskjeden.

Hverken afghanske myndigheter eller NATO har foreløpig kommentert hendelsen.

Det er ikke meldt om sårede eller drepte.

Avbrøt samtaler

Eksplosjonen er det første store angrepet mot den afghanske hovedstaden siden president Donald Trump i helgen brått avbrøt USAs forhandlinger med opprørsbevegelsen Taliban.

Forhandlingene ble avbrutt idet det nærmet seg en avtale. Talibans krav gikk blant annet ut på at de 14.000 amerikanske soldatene som fortsatt befinner seg i Afghanistan, skal forlate landet. Den afghanske regjeringen var ikke involvert i samtalene.

I forrige uke ble Kabul rammet av to bilbomber som drepte flere sivile og to medlemmer av NATO-styrken.

Følsom dato

Som begrunnelse for å bryte forhandlingene har Trump vist til at en amerikansk soldat ble drept i en av eksplosjonene.

11. september er en følsom dato i Afghanistan, og Kabul har flere ganger tidligere blitt rammet av angrep nettopp på denne datoen, som er årsdagen for terrorangrepet mot USA i 2001.

Angrepet førte til at USA kort tid etter invaderte Afghanistan og styrtet Taliban fra makten.

Årsaken var at Taliban hadde latt Al-Qaida-leder Osama bin Laden, som var hjernen bak angrepet, oppholde seg i Afghanistan. Flere av dem som gjennomførte terrorangrepet, hadde også vært i Afghanistan.