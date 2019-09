Tyrkiske styrker forsøker nå å rydde et område på syrisk side av grensa i samarbeid med USA, opplyste Erdogan i en TV-overført tale onsdag.

– Ved å gjøre det trygt øst for Eufrat, avhengig av hvor dyp denne sikre sonen blir, kan vi bosette mellom 2 og 3 millioner syriske flyktninger som i dag oppholder seg i Tyrkia og Europa, sa presidenten.

Tyrkia huser i dag minst 3,6 millioner syriske krigsflyktninger og har inngått en avtale med EU for å hindre disse i å søke beskyttelse i andre europeiske land.

Etterlyser støtte

Erdogan har gjentatte ganger truet med å slå en strek over planen, og han etterlyste onsdag mer støtte fra europeiske land.

– Vi etterlyser sterkere støtte fra europeiske land, både når det gjelder Idlib og regionen øst for Eufrat. Det er mye snakk, men vi forventer handling, sa han.

Erdogan sa tidligere i uka at han ser for seg «en fredskorridor» som strekker seg tvers over det nordlige Syria, helt til Deir al-Zor og Raqqa.

Vil drive YPG bort

Den tyrkiske presidenten legger ikke skjul på at han med sin plan håper å drive den kurdiske YPG-militsen vekk fra grenseområdene.

Onsdag truet han på nytt med å sende tyrkiske styrker over grensa dersom opprørerne ikke frivillig trekker seg tilbake.

– Som vi har sagt, dersom vi ikke ser resultater de neste to ukene, vil vi aktivere vår plan, sa Erdogan.

Idlib-offensiv

Tyrkiske styrker er alt på plass i Idlib-regionen, der syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte de siste månedene har gjenerobret stadig flere områder fra opprørere.

Tyrkia, som støtter noen av opprørerne i området, frykter at offensiven skal resultere i en ny flyktningbølge nordover.

– Dersom vi ikke snarest lykkes med å skape fred i Idlib, vil det bli umulig for oss å ta vare på 4 millioner syrere som lever i den regionen, sa Erdogan.