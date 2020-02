400.000 velgere kan komme til å holde seg borte fra stemmelokalene når Israel går til valg mandag 2. mars. Det antyder en fersk meningsmåling.

Koronaviruset kan komme til å avgjøre parlamentsvalget, skriver Jerusalem Post.

I en meningsmåling foretatt blant 502 personer svarte 6,5 prosent at de vurderte å ikke møte opp for å stemme på grunn av koronaviruset. Særlig de unge er skeptiske til å gå til stemmeurnene. I aldersgruppen 25–34 sier hele 15 prosent at de vurderer å bli hjemme på grunn av virusfrykt.

RONEN ZVULUN, Reuters/NTB scanpix

Det går igjen mot et svært jevnt valg

Israel avholder parlamentsvalg 2. mars. Det er det tredje valget som blir arrangert i løpet av mindre enn et år. Ved de to forrige anledningene klarte man ikke å finne et styringsdyktig alternativ.

Meningsmålingene viser at det igjen blir svært jevnt. Det ene alternativet er statsminister Benjamin Netanyahu og partiet Likud på høyresiden. Hovedutfordreren er Benny Gantz og partiet Blått Hvitt, som ligger litt lenger til venstre på den politiske skalaen.

Blått Hvitt fikk ett mer mandat enn Likud ved det forrige valget i september. Men meningsmålingene tyder nå på at statsminister Netanyahu leder med ett mandat. Uansett ligger det an til at begge de to statsministerkandidatene ikke vil klare å samle minst 61 av Knessets 120 medlemmer bak seg.

Fakta: Israels tredje valg på ett år Israel gjennomførte valg til nasjonalforsamlingen 9. april 2019 og 17. september 2019 og går til valg igjen 2. mars 2020. Etter de to foregående valgene, klarte hverken statsminister Benjamin Netanyahu eller opposisjonsleder Benny Gantz å samle støtte fra minst 61 av de 120 representantene i Knesset. Begge ganger ble det avgjørende at den ellers høyreorienterte Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu ikke ville samarbeide med partiene til de ultraortodokse jødene. Netanyahu var avhengig av å få støtte fra både Lieberman og de ultraortodokse for å få flertall. Lieberman nektet å gi sin støtte til en regjering som inkluderte de ultrakonservative. Hovedproblemet er at Lieberman insisterer på at flere ultraortodokse må gjennomføre militærtjeneste.

ODED BALILTY, AP/NTB scanpix

Tar oppmerksomheten bort fra korrupsjonssaken

Jokeren inn mot valget kan bli koronaviruset, som også i Israel har dominert nyhetene den siste uken. Jerusalem Post spekulerer i om det kan være til fordel for statsminister Netanyahu, siden det kan tenkes at oppmerksomheten er blitt trukket bort fra korrupsjonssaken han har mot seg.

Den israelske påtalemyndigheten har bestemt at rettssaken mot Netanyahu skal begynne 17. mars. Netanyahu hevder han er uskyldig og påstår anklagene er politisk motiverte.

Benny Gantz sier Israel ikke kan ha en «fraværende statsminister som tenker mer på seg selv enn nasjonen». Men Netanyahu har fremdeles støtte fra partiet og meningsmålingene tyder på at han ikke har mistet velgernes tillit.

TSAFRIR ABAYOV, AP/NTB scanpix

Også Gantz kan tjene på virusfrykten

All oppmerksomheten rundt koronasmitten kan også være til Benny Gantz’ fordel. For en uke siden offentliggjorde påtalemyndigheten at de hadde startet full etterforskning av Fifth Dimension. Dette er et dataselskap der Benny Gantz var styreformann fra 2015 til det gikk konkurs i 2018.

Selskapet er mistenkt for å ha gitt feilaktige opplysninger for å få en millionkontrakt med politiet. Skadevirkningene for Gantz og Blått Hvitt kunne vært enda større dersom ikke alle hadde vært så opptatt av koronaviruset, skriver Jerusalem Post.

Heidi Levine/Reuters/NTB scanpix

Frykter falske nyheter om smittetilfeller

Partiene arbeider nå hardt for å få «deres» velgere til å møte opp for å stemme.

Den store frykten er at noen på valgdagen skal spre falske nyheter om at det er oppdaget koronavirus hos personer som har møtt frem ved et valglokale. Dersom dette skjer i et valgdistrikt der ett av de største partiene står spesielt sterkt, kan sviktende valgdeltagelse bli utslagsgivende.

HEIDI LEVINE/AP/NTB scanpix

Israel innfører uvanlig strenge tiltak

Israel har kun to bekreftede tilfeller av koronasmitte. Det gjaldt to personer som hadde vært passasjerer på et cruiseskip der smitten spredte seg.

Likevel har Israel innført noen av verdens strengeste tiltak mot spredning av smitten. Helsedepartementet advarte onsdag mot alle utenlandsreiser med mindre de var helt nødvendige, skriver Times of Israel.

Israelere advares mot å reise til hele Italia, ikke bare til Nord-Italia, der man har sett Europas største utbrudd. Israel forbyr innreise til landet for alle utlendinger som har vært i Kina, Hongkong, Macau, Thailand, Singapore, Sør-Korea eller Japan i løpet av de siste 14 dagene.

Reuters/NTB scanpix

Advarer mot internasjonale konferanser og religiøse reiser

Myndighetene mener alle internasjonale konferanser og møter i Israel enten må avlyses eller utsettes. Israelere advares også mot å delta på konferanser i utlandet. Myndighetene ber folk droppe reiser av religiøs karakter. Dette er ifølge Times of Israel en åpenbar henvisning til Hajj, muslimenes pilegrimsreise til Mekka, som i år skal skje i juli.

Anmodningen kom samtidig med at myndighetene i Saudi-Arabia forbyr alle utlendinger å reise til Mekka og Medina.