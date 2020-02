USA sier det er enighet om våpenhvile i Afghanistan

Tjenestemannen sier at våpenhvilen skal dekke hele Afghanistan, og at den etter ti dager skal etterfølges av forhandlinger mellom alle parter i Afghanistan om en endelig fredsavtale.

Han uttalte seg på betingelse av at han forblir anonym siden han ikke er autorisert til å uttale seg før den offisielle kunngjøringen.

Nyheten kommer etter at USAs utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Mark Esper møtte Afghanistans president Ashraf Ghani i kulissene til sikkerhetsmøtet i München tidligere fredag.

En våpenhvile kan åpne for forhandlinger som i sin tur kan føre til at betydelige deler av de amerikanske styrkene kan trekkes ut av landet.

Forpliktelser

Tjenestemannen sa at Taliban har forpliktet seg til å stanse utplasseringen av veibomber og selvmordsangrep, samt rakettangrep, mens våpenhvilen varer.

Et medlem av Taliban med kjennskap til samtalene sier at en ny avtale skal undertegnes 29. februar, og at den interafghanske dialogen skal starte 10. mars.

Onsdag la Ghani ut en rekke optimistiske meldinger på Twitter etter en telefonsamtale med Pompeo.

– I dag hadde jeg gleden av å få en telefon fra Pompeo, som informerte meg om betydelig fremgang i de pågående fredssamtalene med Taliban, skriver Ghani på Twitter.

Flere tviler

Mange afghanere er imidlertid i sterk tvil om våpenhvilen vil føre til noe.

Presidentkandidat og tidligere etterretningssjef i Afghanistan, Rahmatullah Nabil, er en av flere afghanere som stiller seg kritisk til forslaget. Han mener forslaget ikke er noen garanti for voldsreduksjon i landet.

Den tidligere afghanske politikeren Amanullah Payman frykter at det i virkeligheten bare blir Kabul og området rundt som vil merke noe særlig til redusert vold.

Afghanske myndigheter har ikke vært involvert i forhandlingene om forslaget.

Den potensielle avtalen innebærer at partene i konflikten skal dempe voldsbruken sin i syv dager, men hverken USA eller Taliban har utdypet hva «dempet voldsbruk» betyr.

Godkjent av Trump

The New York Times siterer anonyme kilder på at USAs president Donald Trump har gitt en betinget godkjennelse av avtalen.

USA og Taliban har vært på nippet til å inngå en avtale tidligere. I september var forhandlingene nesten sluttført, men de ble brått brutt da Trump grep inn som følge av nye Taliban-angrep.

Samtalene ble innledet for over ett år siden. Etter at de brøt sammen i september, ble det gjennomført en fangeutveksling, som banet vei for nye samtaler i desember.