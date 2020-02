Annegret Kramp-Karrenbauer i Det kristendemokratiske partiet (CDU) var tiltenkt rollen som Angela Merkels etterfølger som Europas mektigste politiker. Nå trekker hun kandidaturet, opplyser en talsperson for CDU ifølge Reuters.

Kramp-Karrenbauer, som er Tysklands forsvarsminister, har nærmest blitt utpekt av Merkel som hennes etterfølger i 2021. 57-åringen, ofte omtalt som AKK, tok over som partileder i det kristeligdemokratiske partiet CDU i 2018.

Mandag morgen kom nyheten om at AKK vil trekke seg som partileder.

Reuters melder at hun vil bli sittende inntil en etterfølger er på plass. Det betyr at det for tiden er uklart hvem som vil overta jobben som leder i det største partiet i Europas største økonomi.

Skandale i delstat

Avgangen kommer etter en skandale i det kristeligdemokratiske partiet i Thüringen i forrige uke.

Thomas Kemmerich fra det liberale partiet FDP ble valgt som ministerpresident i delstaten ved hjelp av støtte fra både det kristeligdemokratiske partiet CDU og det ytterliggående partiet Alternativ for Tyskland. Forbundskansler Angela Merkel kalte det «utilgivelig» at CDU på denne måten hadde samarbeidet med det høyrepopulistiske partiet.

Etter bare et døgn varslet Kemmerich at han ville gå av.

Delstaten Thüringen har 2,15 millioner innbyggere og ligger midt i Tyskland i det som før Berlinmurens fall var Øst-Tyskland. Det er spesielt i denne delen av Tyskland at det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AfD) står sterkt.

Ifølge Reuters skadet det som skjedde i Thüringen Kramp-Karrenbauers troverdighet. Men også før det skal AKK har slitt med å overbevise partikolleger om sine visjoner for partiet og landet.

MATTHIAS RIETSCHEL, REUTERS/NTB SCANPIX

Uheldige uttalelser

AKKs avgang er egentlig ikke så overraskende, selv om hun var Merkels favoritt til å overta som kansler, fremholder historiker Astrid Sverresdotter Dypvik, som følger tysk politikk tett

Hun sier at Kramp-Karrenberg har slitt med å få grep om partiet, og at hennes stilling er blitt svekket av en hel rekke mindre heldige uttalelser. Hun viser for eksempel til at AKK ville ekskludere sjefen for etterretningstjenesten fra CDU, et utspill som var svært upopulært. En vits om kjønnsidentitet under karnevalet i fjor, falt heller ikke i god jord.

– Det er mange små ting hun ikke har lykkes med. Hun har hele tiden bommet litt. Saken i Thüringen i forrige uke, som rystet Tyskland, klarte hun heller ikke å turnere, sier Dypvik, som for tiden har permisjon fra jobben i Nationen for å skrive bok om tysk politikk.

Michael Sohn, AP/REUTERS

Hun peker på at Angela Merkel umiddelbart stemplet det som hadde skjedd i Thüringen som utilgivelig, mens AKK kom helt bakpå.

– Det er bare enden på en lang historie der hun blir oppfattet som vag, svak og uten autoritet, sier Dypvik.

Nederlag for Merkel

Hun sier at Annegret Kramp-Karrenbauer står Angela Merkel nær politisk og regnes som svært sentrumsorientert. En av dem som nevnes som mulig etterfølger, Friedrich Merz, er langt mer konservativ.

– Vil du si at AKKS fratreden er et nederlag for Merkel?

– Ja, det er det. Men Merkel vil sitt partis beste, og partiet må ha en leder som vinner velgere. CDU tapte en million velgere til AfD i forrige valg. Det var ingen seier for Merkels sentrumsorienterte kurs, sier Dypvik.

Hun peker på at det er krefter i CDU som mener partiet må bli mer konservativt igjen for å ta tilbake velgerne som gikk til det ytterliggående Alternativ for Tyskland.

Nyhetsbyrået Reuters melder at de som en gang konkurrerte med AKK om ledervervet i CDU, er kommet på banen igjen. Forretningsmannen Friedrich Merz, som i sin tid tapte konkurransen om ledervervet mot Angela Merkel, skal ha hoppet av forvalterselskapet Blackrock for å konsentrere seg om politikken. Også Jens Spahn, som er helseminister og som deltok i konkurransen om ledervervet for halvannet år siden, skal ha hatt en høy profil i det siste, skriver Reuters.