Det opplyser en talsperson for CDU.

Kramp-Karrenbauer, som er Tysklands forsvarsminister, har nærmest blitt utpekt av Merkel som hennes etterfølger i 2021.

57-åringen, som ofte blir omtalt som AKK, tok over som partileder i CDU i 2018 da Merkel gikk av som partileder.

Mandag morgen kom nyheten om at AKK vil trekke seg som partileder. Ifølge Deutsche Welle kommer dette som en overraskelse.

Reuters melder at hun vil bli sittende inntil en etterfølger er på plass.

Skandale i delstat

Avgangen kommer etter en skandale i det kristelig-demokratiske partiet i Thüringen i forrige uke. Deltstaten Thüringen har 2,15 millioner innbyggere og ligger midt i Tyskland, i det som før Berlinmurens fall var Øst-Tyskland. Det er spesielt i denne delen av Tyskland at Alternativ for Tyskland står sterkt.

Thomas Kemmerich fra det liberale partiet FDP ble valgt som ministerpresident i delstaten ved hjelp av støtte fra både det kristelig-demokratiske partiet CDU og det ytterliggående partiet Alternativ for Tyskland. Forbundskansler Angela Merkel kalte det «utilgivelig» at CDU på denne måten hadde samarbeidet med det høyrepopulistiske partiet.

Etter bare et døgn varslet Kemmerich at han ville gå av.

Ifølge Reuters skadet det som skjedde i Thüringen Kramp-Karrenbauers troverdighet. Men også før det skal AKK har slitt med å overbevise partikolleger om sine visjoner for partiet og landet.

Nyhetsbyrået melder at de som en gang konkurrerte med AKK om ledervervet i CDU har kommet på banen igjen. Forretningsmannen Friedrich Merz, som i tid tapte konkurransen om ledervervet mot Angela Merkel, skal ha hoppet av forvalterselskapet Blackrock for å konsentrere seg om politikken. Også Jens Spahn, som er helseminister og som deltok i konkurransen om ledervervet for halvannet år siden, skal ha hatt en høy profil i det siste, skriver Reuters.