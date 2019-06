Politiet etterforsker Linköping-eksplosjon i sammenheng med annen eksplosjon

– Det har vært et intensivt etterforskningsarbeid. Vi har holdt 300 avhør og mottatt rundt 100 tips, sier etterforskningsleder Daniel Axelsson på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Eksplosjonen i et boligstrøk i Linköping fredag er blant de største i Sverige på 20 år. Boligblokken i sentrum av Linköping fikk store skader på fasaden i den kraftige eksplosjonen. Smellet kunne høres på flere mils avstand.

Rundt 20 personer ble lettere skadd, og tre personer med splint- og sårskader ble fraktet til sykehus.

– Det er mirakuløst at ingen ble alvorlig skadd, sier Axelsson.

Settes i sammenheng med mulig eksplosjon

Spaningsleder John Skoog forteller at politiet undersøker om det finnes en sammenheng mellom fredagens eksplosjon i Linköping og en mulig annen eksplosjon 5. juni.

– Vi ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha observert en eksplosjon som skjedde rundt klokka 18.00 den 5. juni på Braskens bro, sier Skoog, som ikke vil gå nærmere inn på hvor stor denne eksplosjonen var.

Politiet opplyses om at eksplosjonen skal ha skjedd ute og ingen personer kom til skade.

Innhenter overvåkingsbilder

Skoog sier også at politiet fremdeles jobber med å sikre åstedet, og at det pågår et omfattende arbeid med å sikre overvåkingsbilder fra området.

Politiet har avhørt en del av menneskene som bor i leilighetene, og forteller at de har fått flere opplysninger som er interessante, men kan ikke gå ut med hva som har kommet fram.

– Eksplosjonen har skjedd i sykkelhuset på Ådalagatan 1, sier Skoog.

Har flere arbeidshypoteser

Lørdag kveld meldte flere svenske medier at målet for eksplosjonen fredag var en 29 år gammel mann som er medlem av MC-klubben No Surrender. Men dette har klubbens leder Geofrey Kitutu avvist.

Politiet opplyser at de ikke vet hvem som står bak eksplosjonen fredag. De jobber ut ifra forskjellige arbeidshypoteser, og kan ikke diskutere motiv på nåværende tidspunkt.

De vil heller ikke kommentere typen eksplosiv eller bombe som ble brukt den 7. juni.