Allerede tidlig onsdag morgen sto trafikken fast på hovedfartsårene, og i sentrum hersket det kaos i gatene etter at protestaksjonene var i gang i Hongkong. Demonstrantene hadde, som varslet, omringet lokalene til den lovgivende forsamlingen, der forslaget om den omstridte lovendringen behandles onsdag. Forsamlingen inne i bygningen domineres av Kina-vennlige medlemmer.

Ved 08-tiden lokal tid hadde flere tusen demonstranter sørget for å fylle og blokkere hovedveiene ved bygningen.

Så kom meldingen om at behandlingen av den kontroversielle lovendringen er utsatt. Den lovgivende forsamlingen kunngjorde bare at saken ville bli behandlet en annen dag, uten å fastsette noen ny dato.

The scene inside LegCo’s chamber before the scheduled #extraditionbill meeting at 11aHKT. But can members arrive here to attend? pic.twitter.com/9Ij8dNEs6v — Eric Cheung (@EricCheungwc) June 12, 2019

Lar seg ikke rikke

Lovendringen gjør det mulig å utlevere mistenkte i straffesaker til i Kina. Mange har ytret bekymring for at endringen i praksis vil bety å åpne for å utlevere politiske aktivister og sende Beijings meningsmotstandere i hendene på et lukket kinesisk rettsvesen.

Flere tusen demonstranter blokkerte også Lung Wo Road, hovedfartsåre fra øst til vest, som passerer kontorene til Hongkongs leder Carrie Lam. Hundrevis av politimannskaper forsøkte å holde unna flere demonstranter med advarsler.

Lam, som ble tatt i ed som Hongkongs nye leder av Kinas president Xi Jinping for snart to år siden, har så langt avfeid alle krav om å trekke lovendringen som muliggjør utlevering til Kina, også etter at over en million skal ha demonstrert mot forslaget søndag.

Lam står ikke så høyt i kurs hos opposisjonen etter at hun i flere dager på rad har avfeid alle krav om å trekke lovendringen som muliggjør utlevering til Kina, også etter at over en million demonstrerte mot forslaget søndag.

– På randen av en farlig situasjon

Ledende pro-demokratiske politikere oppfordret Lam til å trekke lovforslaget under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg vet at vi er på randen av en farlig situasjon, sier leder av det demokratiske partiet, Wu Chi-wai, ifølge CNN.

– Jeg tror ingen folk i Hongkong vil se våre tenåringer bli skadet eller arrestert som følge av at de forsvarer Hongkongs kjerneverdier, sier Wu.

Myndighetene svarer med å be demonstrantene trekke seg tilbake og viser til at demonstrasjonene fører til store logistikkproblemet og kaos i trafikken.

– Jeg ber også om at folk som har samlet seg i disse områdene, om å beholde roen og fredfullt bryte opp så raskt som mulig, og ikke bryt loven, sier Matthew Cheung, talsperson for myndighetene.

Hongkongs politiske ledelse later ikke til å ville trekke seg og sier at saken vil bli behandlet på et senere tidspunkt. Grunnen til at saken er utsatt, er fordi det var nærmest umulig å komme seg inn, ifølge Cheung. De vil stemme over forslaget innen 20. juni.

Paraply 2

Flere drar paralleller til masseprotestene som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder i 2014, også kjent som paraplybevegelsen. Også onsdag hadde mange demonstranter med seg paraplyer, som både har symbolsk verdi og blir brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

Utenfor regjeringsbygningen var det satt opp forsyningsstasjoner med medisinsk utstyr, drikkevann og snacks.

Mange demonstranter hadde kledd seg i svart og bar beskyttende munnbind, mens andre hadde skrevet telefonnummer til advokat på ermene med tusj.

Allerede tirsdag morgen begynte selskaper å kunngjøre streikeplaner som sin protest, og onsdag var det over tusen bedrifter som hadde føyd seg til listen.

Flere sjefer i større selskaper har gått ut i sosiale medier med innlegg merket #612 strike eller «12. juni streik», for å vise sin solidaritet med aksjonen og flagge at det er greit at deres ansatte ikke møter på jobb onsdag.

Andre selskaper, som et av de større busselskapene i byen, oppfordrer til såkalt gå-sakte-aksjon.

Hongkongs fagforeninger har enten oppfordret til streik eller bedt sine medlemmer ta sykedager.

En av hovedtaktikkene til demonstrantene er å sette opp barrikader, skriver CNN. I utgangspunktet er metallgjerdene satt ut av politiet for å kontrollere folkemengdene, men demonstrantene bryter opp sperringene og drar med seg metallgjerdene.

Deretter lager de egne barrikader ved å bruke strips. Dette gjør de blant annet for å sørge for at veier holdes stengt og for å holde politiet unna.

Derfor er reaksjonene så sterke

– I 1997 ble Hongkong tilbakeført til Kina etter å ha vært en britisk koloni. Da skulle Hongkong ha en særstatus, og de skulle få beholde sin egen ’minigrunnlov’ med beskyttede lover i 50 år fremover, uten kinesisk overstyring, sier Torbjørn Færøvik. Han er forfatter, historiker og Kina-kjenner.

Hongkong skulle hatt denne særstatusen frem til 2047, men allerede nå, i 2019, ser man at regimet i Beijing tar seg mer til rette.

– Lovforslaget om utleveringen overstyrer Hongkongs ’minigrunnlov’, og da blir befolkningen usikre på fremtiden – studenter, demokratiforkjempere, egentlig alle sammen. De føler seg truet av Kinas nærgåenhet. Derfor er demonstrasjonene så store, sier historikeren.